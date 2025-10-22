Yeni Resident Evil Oyunları Geliyor! Yayın Takvimi Ortaya Çıktı

Tüm gözler Resident Evil Requiem'e çevrilmiş durumdayken serinin yeni oyunları ve önceki oyunların yeniden yapımları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Son sızıntılara bakılacak olursa Resident Evil 0'ın remake (yeniden yapım) versiyonu da dahil olmak üzere önümüzdeki yıllarda oyuncularla çok sayıda Resident Evil yapımı buluşacak.

Yeni Resident Evil Oyunları Ne Zaman Çıkacak?

Birden fazla kaynağa göre Resident Evil 0'ın remake versiyonu, 2028 yılında piyasaya sürülecek. 2002 yılında piyasaya sürülen oyun, Rebecca Chambers ve Billy Coen'i merkezine alıyordu. Birden fazla karakter içeren ve Resident Evil 0 HD Remaster ile bir kez daha oyuncuların karşısına çıkan bu oyunun yeniden yapımının oyuncularla buluşacağına yönelik çok uzun zamandır söylentiler vardı.

Sızıntılar, remake versiyonunun uzun bir süre sonra da olsa geleceğini gösteriyor ancak Capcom sadece bu remake ile sınırlı kalmayacak. Resident Evil Code Veronica'nın remake sürümü 2027 yılında çıkışını gerçekleştirilecek. Bu arada serinin Requiem'den sonraki yeni ana oyununun çıkış tarihi olarak 2029'un planlandığı da söylentiler arasında yer alıyor.

Serinin hayranları, bu iki remake sürümü ve yeni ana oyun piyasaya sürülmeden önce Resident Evil Requiem'i oynayacaklar. 27 Şubat 2026'da çıkacak olan oyunla birlikte Raccoon City'ye geri dönülecek. En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan yeni oyun, Grace Ashcroft'u merkezine alacak.

Daha önce yayınlanan birkaç fragmana göre serinin ilk oyunlarındaki gibi korku tarafına daha çok yoğunlaşacak. Oyundaki yaratıklar çok daha akıllı olacağından dolayı en küçük bir harekette bile oyuncuların arkasına bakmadan kaçmaya başlaması gerekecek. Resident Evil serisinin son birkaç oyunundaki gibi zombileri kolaylıkla alt etmek mümkün olmayacak. Bu da oyuncuların oldukça zorlanmasına yol açacak.

Yeni oyun, 29 Ekim 2025'te ön siparişe açılacak. Aynı gün içinde ayrıca Resident Evil serisinin yıl dönümüne özel bir kutlama videosu paylaşılacak. Bu videoda Requiem'e ait yeni bir oynanış videosu olmayacağı Capcom tarafından belirtildi ancak bunun dışında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Yine de bu sızıntılarda bahsedilen oyunlardan birinin duyurulması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.