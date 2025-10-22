1.888 TL'lik Hayatta Kalma Oyununu Ücretsiz Oynama Fırsatı!

Bloober Team tarafından geliştirilen Cronos: The New Dawn'ın demosu yayınlandı. PC oyuncuları için ücretsiz olarak sunulan demo sürüm, oyunun satın alınmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor. Böylece oyunun atmosferine, bölüm tasarımlarına ve oynanış mekaniğine detaylı olarak göz atma fırsatı elde ediliyor.

Cronos: The New Dawn Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Cronos: The New Dawn'ın demo sürümü Steam ve Epic Games üzerinden oyuncularla buluştu. Demo sürümü Steam'de oynayabilmek için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra "Cronos: The New Dawn Demo" sayfasını görüntüleyin ve "Demoyu yükle" butonuna basın. Bu işlemin ardından indirme ve yükleme işlemleri gerçekleşecek.

Demo sürümünü Epic Games mağazası üzerinden oynamak için Epic Games'i açın ve üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Cronos: The New Dawn Demo sayfasını ziyaret edin. "Yükle" butonuna basıp işlemi onaylayın. Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacak. İndirme tamamlandığında otomatik olarak yüklenecek.

Cronos: The New Dawn Fragmanı

Cronos: The New Dawn Nasıl Bir Oyun?

Bloober Team tarafından geliştirilen Cronos: The New Dawn, korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerilim dolu bir atmosfere sahip olan yapımda mühimmat ve kaynaklar oldukça kısıtlı. Bu da stratejik düşünmeye ve her çatışmada daha dikkatli olmamızı sağlıyor.

Cronos: The New Dawn Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-8400F / Intel Core I5-8600K / Amd Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8400F / Intel Core I5-8600K / Amd Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700-XT / Intel Arc A770

NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700-XT / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Cronos: The New Dawn 'ın yüklenebilmesi için en az 30 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Cronos: The New Dawn Önerilen Sistem Gereksinimleri