Yeni Resident Evil Requiem Sızıntısı İkinci Oynanabilir Karakteri Ortaya Çıkartmış Olabilir

Resident Evil Requiem ile buluşmaya üç aydan az bir zaman kaldı. Capcom henüz çoğu detayı saklıyor olsa da yaşanan sızıntılar ile bu detaylar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu haberimize konu olan sızıntı ise, görünüşe göre oyuncular bir hayli şaşırtacak. Çünkü, bir süredir kafalarda soru işareti olan ikinci oynanabilir karakter konusu açıklığa çıkarttı diyebiliriz.

Rosemary Winters Resident Evil Requiem ile Geri Mi Dönecek?

Bildiğiniz gibi yeni Resident Evil oyununun hikayesindeki ikinci oynanabilir karakterin Leon Scott Kennedy olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bunun en güçlü dayanak noktası, her ne kadar sonradan yalanlanmış olsa da, oyunun ön-siparişe açılmasının ardından PlayStation mağazasında yaşanan sızıntıydı. Ancak yeni bir sızıntı, kafaları bir hayli karıştırdı. GameStop mağazasının oyunun PC versiyonunun Deluxe sürümü için yaptığı listelemeye bakılırsa, Ethan ve Mia Winters çiftinin kızı Rosemary Winters geri dönecek.

Buradan ulaşabileceğiniz listelemedeki 'Production Description' kısmına göz atıldığı zaman, iki yeni hikaye içeriği ve büyük Mercenaries modu güncellemesi içeren Expansion Pass, kozmetik filtre ve dijital müzik albümü ve sanat kitabı içeriklerine ek olarak, Rosemary Winters için de üç özel kıyafetin olduğu bilgisi var.

Bildiğiniz gibi bu karakter Resident Evil Village hikayesinin merkezinde bulunur iken, Shadows of Rose içeriğinde de bizzat yönetme fırsatı buluyorduk. Ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse, genişletme paketinin hikayesi 2037 yılında geçiyor ve Rosemary Winters da on altı yaşındaki haliyle resmediliyor. Resident Evil Requiem'in 2028 yılında geçtiğini göz önünde bulunduracak olursak, Ethan ve Mia Winters çiftinin kızının yedi yaşında olduğu sonucuna varıyoruz.

Yaşanan bu sızıntının ardından oyuncu topluluğu da Reddit üzerinde birtakım teoriler üretmeye başladılar. Buluşulan ortak nokta ise, eğer zaman çizgisinde bir düzeltme yapılmamış ise, sıradaki oyunun hikayesinin bir yerinde zaman atlamasının gerçekleşeceği yönünde oldu.

Diğer yandan PlayStation mağazasındaki sızıntı gibi GameStop listelemesinin de asılsız çıkacağını düşünenlerin sayısı bir hayli fazla iken, kimi oyuncuların da bilgileri bizzat kontrol etmeden listelemeyi hazırlamada yapay zekayı kullandığı için şirketi suçladığı görülebiliyor.

Şu an için konuya ilişkin bir açıklama yapılmadığı için de işin gerçeği ortaya çıkmış değil, ama önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan The Game Awards şovunda bu konu bir ihtimal açıklığa kavuşabilir. Bakalım ikinci oynanabilir karakter Leon Scott Kennedy mi, yoksa Rosemary Winters mı olacak? Gelişmeleri takipte olacağız.