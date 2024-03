2024-25 Yılı İçin Yeni Şampiyonlar Ligi Formatı Duyuruldu!

2024-25 yılı için yeni Şampiyonlar Ligi formatı duyuruldu. Gerçekleşecek olan sezonda 3 farklı lig yer alıyor. Bunlar: UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferas Ligi olarak karşımıza çıkacak.

Heyecan verici bir dönemin başlangıcı olarak belirtilen yarışmaya katılım sağlamak da oldukça basit. Gelecek sezondan itibaren 32 takımdan oluşan gruplamalar yeni sistemde 36 takımın yer aldığı bir lige dönüşüyor.

Şampiyonlar Ligi Yeni Formatından Detaylar

Her takım 4 sıralama potasının her birinden ikişer tane olmak üzere dördünü ev sahibi olarak diğer dördünü de deplasman olacak şekilde toplamda 8 farklı rakiple karşı karşıya gelerek oynayacak.

UEFA Konferans Liginde ise her takım 6 sıralama potasının her birinden birer tane olacak şekilde sadece 6 rakip ile karşılaşacak. Yapılan yarışmalar sonucunda 1'den 8'e kadar olan sıralamalarda bitiren takımlar direkt 16. tura katılabilecek.

9'dan 24'e kadar olan sıralamada bitiren takımlar 16. tur için ilk 8'e girebilmek adına eleme turuna çıkacaklar. 25 ile 36. pozisyonda bitiren takımlar ise yarışmadan direkt elenecekler. Knockout aşamasında da tüm beraberlikler de ev sahibi ve deplasman gerçekleşir ve sonucunda final maçı ile sonuçlanır.

Yeni lig formatındaki sıralamada her maç her gol her puan ve her pozisyon oldukça önemli olacak. Yeni sistem ile ön görülemeyen durumlar da yaşanması bekleniyor. Eğer eşit sıralamaya sahip takımlar olursa, kritik puan için de daha fazla müsabaka gerçekleştirecekler.