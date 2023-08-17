Yeni The Walking Dead Oyunu Geliyor: Fiyatı ve Çıkış Tarihi!

Şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlanan yeni The Walking Dead oyunu ile ilgili heyecanlandıran bilgiler ortaya çıktı. The Walking Dead Destinies olarak isimlendirilen oyunun detayları, çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı.

Yeni The Walking Dead Oyunu Destinies Neler Sunacak?

Dealabs'taki habere göre üçüncü şahıs aksiyon macera türündeki The Walking Dead Destinies, 2010-2022 yılları arasında yayımlanan The Walking Dead dizisinin ilk dört sezonunu konu alacak. Rick Grimes'ı kontrol edeceğimiz oyunda kendi ekibimizi kurabileceğiz.

Oyunda hangi karakterlerin öleceğine karar verebileceğiz. Böylece dizinin senaryosuna bağlı kalmak zorunda kalmayacağız. The Walking Dead Destinies isimli yapımda sunulacak silahlar da sızdırıldı. Oyunda tabanca, pompalı tüfek ve katana yer alacak.

En iyi zombi oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapımda kaynak toplama ve üs yönetimi dahil olmak üzere bazı strateji ögeleri bulunacak. Oyunda yer alacak karakterler arasında Rick, Shane, Michonne, Daryl, Merle, Carol, Carl, Lori, Vali, Glenn ve daha birçok karakter bulunacak.

Yeni The Walking Dead Oyunu Fiyatı

The Walking Dead evreninde geçen oyunun 49,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.

Yeni The Walking Dead Oyunu Çıkış Tarihi

İddiaya göre yeni TWD oyunu 14 Kasım 2023 tarihinde PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X / S, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacak. Söz konusu yapımın 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Gamescom 2023 etkinliğinde gösterilip gösterilmeyeceği henüz bilinmiyor.

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