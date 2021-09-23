Yeni The Witcher Oyunu mu Geliyor? Heyecanlandıran Gelişme!

Yeni The Witcher oyunu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, çok sayıda oyuncuyu oldukça heyecanlandırdı. Polonya merkezli video oyunu şirketi CD Project RED, yeni açık dünya oyunu için iş ilanı yayımladı.

Yeni The Witcher Oyunu Ne Zaman Gelecek?

Video oyunu sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan CD Project RED bir iş ilanı yayımladı. Yayımlanan iş ilanında açık dünya tasarımcısı genç veya uzman kişilerin arandığı belirtildi. İş ilanında yer alan nitelikler, The Witcher 4'ün gelebileceğine yönelik ihtimali arttırdı.

Gamejobs.co web sitesi üzerinden yayımlanan iş ilanına göre AAA projelerinde en az 2 yıllık tecrübeye sahip açık dünya tasarımcısı ya da görev tasarımcısı aranıyor. Aranan nitelikler arasında cRPG ve açık dünya oyunlarında modlama deneyimi de yer alıyor.

İş ilanında, "Oyuncuların karşılaşacağı topluluklar ve etkinliklerden oluşan heyecan verici içeriklerle oyun dünyamızı doldurmak için sınırsız yaratıcılığa sahip adaylar arıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Polonya merkezli şirket tarafından yayımlanan iş ilanı The Witcher 4 için olabilir çünkü CD Project RED, Cyberpunk 2077'yi tamamladıktan sonra fantastik RPG serisindeki yeni bir oyunu geliştirmeye başlayacaklarını ifade etmişti.

Geliştici ekip ayrıca serideki yeni bir oyunun The Witcher 3: Wild Hunt'ın doğrudan devamı olmayacağını doğrulamıştı. Paylaşılan bilgilere göre The Witcher serisinin yeni oyununda yeni bir hikayeye tanık olacağız.

The Witcher 3 FPS Modu Çıktı

CD Project RED tarafından geliştirilen The Witcher 3: Wild Hunt, 18 Mayıs 2015 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Birçok ödülün sahibi olmayı başaran rol yapma oyunu türündeki yapım, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti.

Bir mod yapımcısı, geçtiğimiz haftalarda açık dünya rol yapma oyunu türündeki The Witcher 3: Wild Hunt için FPS modu geliştirmişti. ExtremeDotneting kullanıcı ismine sahip olan mod yapımcısı tarafından geliştirilen mod, popüler video oyununun birinci şahıs nişancı modunda oynanabilmesine olanak tanıyor.

"First Person Camera Reworked" isimli oyun modunu aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayarak indirebilirsiniz. Açılan sayfadaki talimatları izleyerek modu bilgisayarınıza kurabilir ve FPS modunda oynamaya başlayabilirsiniz.