Yeni Tomb Raider Dizisi İçin Yeni Bir Fragman Daha Yayınlandı

Uzun zamandır Tomb Raider serisinde yeni bir ana oyun göremiyor olsak da Lara Croft için macera dur durak bilmiyor. 2024 yılının Ekim ayında yayınlanan ilk Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft sezonunun ardından, ikinci sezon ise 11 Aralık 2025 tarihinde Netflix platformunda başlayacak. Heyecanlı bekleyiş sürer iken yeni bir fragman daha yayınlandı.

Lara Croft, Yeni Anime Dizisi ile Geri Dönüyor

Shadow of the Tomb Raider ile Tomb Raider (1996) arasında bir köprü kuracak olan bu anime dizisi, bizlere daha önceden görmediğimiz bir macerayı anlatıyor. Aşağıdan göz atabileceğiniz ve 2013 yılında çıkan oyundan tanıtım Samantha 'Sam' Nishimura karakterinin de yeniden sahneye çıktığı yeni fragmanda, Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı filmine göndermenin yapıldığı köpekbalığına atılan yumruk dahil dövüş sahneleri, tırmanış baltaları ve dahası görülebiliyor.

İkinci sezonun hikayeye göre çalınan Afrikalı Orisha maskelerinin izini keşfeden Lara, yeni sezonda en iyi dostu olan Sam ile bir araya gelecek ve birlikte maskelerin peşine düşecekler. Orisha tarihinin gizli sırlarının derinliklerine iner iken bir kez daha dünyanın dört bir yanına gidilecek olan macerada Lara, bu eserlerin karanlık sırlar ve mantık ilmine meydan okuyan bir güce sahip olduğunu keşfedecek. Bir şekilde eline geçirmek isteyen esrarengiz ve tehlikeli bir milyarder ile mücadele etmek durumunda da kalacak.

Lara Croft bir kez daha Hayley Atwell tarafından seslendirilecek iken, Earl Baylon da aynı şekilde Jonah Maiava için geri dönecek. Ne var ki Samantha 'Sam' Nishimura, bu defa The Callisto Protocol oyununda Dani Nakamura karakterine hayat veren Karen Fukuhara tarafından seslendirilecek.

Bu sezon ile final yapacak olan Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft için yapımcı ekip, kesin ve tatmin edici bir bitiş hedefliyor. Bakalım Survivor üçlemesi ile 1996 yılında çıkan orijinal oyun arasındaki köprünün inşası nasıl tamamlanacak? Merakla bekliyoruz.