Yeni Tomb Raider Dizisi İçin Büyük Bir Hedef Var: Markayı Baştan Yaratacak!

Bu ay içerisinde yayınlanacan final sezonu ile Tomb Raider: The Legend of Lara Croft anime dizisi tamamlanacak. Ancak Amazon bünyesinde hazırlıkları süren bir başka Tomb Raider dizi uyarlaması daha bizleri bekliyor. Uzun süreli sessizliğin ardından, heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yeni Tomb Raider Dizisi, Marka Açısından Büyük Bir Devrim Yaratacak

infinityTRaider isimli sosyal medya hesabı tarafından tespit edilen bilgilere bakılırsa, Amazon MGM Studios ile Story Kitchen arasındaki çalışma ile markanın evrenini yeniden kurgulanacağı ve oluşturulan hikaye altyapısı ile dizi ve seri oyunları arasında bir bağlantının kurulacak. Diğer bir deyişle, farklı dönemlerde geçen hikayelerin tek bir noktada birleştirilmesi hedefleniyor.

Ancak bildiğiniz gibi 1996 yılından bu yana geçen zamanda pek çok farklı platformda boy gösteren sayısız Tomb Raider oyunu bulunuyor. Buna elbette 2013 - 2018 yılları arasında çıkan ve Lara Croft'un acemi bir maceracıdan deneyimli bir mezar baskıncısına dönüşmesinin anlatıldığı üçleme de dahil. Dahası ise karakterin anime dizisi olsun, film olsun ve oyunlar olsun birden fazla yorumu bulunuyor. Dolayısı ile hangi oyunların ve hangi Lara Croft yorumununun esas alınacağı büyük bir merak konusu oldu.

Diğer yandan, bütünleşik evren fikri heyecan verici olduğu kadar endişe de yaratıyor. Ayrıca Lara Croft için yapılan Sophie Turner da kimi oyuncular tarafından seriye taze kan olarak görülüyor iken, kimi oyuncular da karakterin kökensel çizgisinden uzaklaşacağı düşüncesindeler.

Ortaya çıkan bu bilgiler, dizi ile oyunların aynı evrende yer almasının istendiği yönünde diyebiliriz. Bu da Shadow of the Tomb Raider sonrasında serinin bir kez daha sil baştan alınacağı ihtimalini gündeme getirdi. Bakalım serinin geleceğinde bizleri neler bekliyor. Gelişmeleri heyecanla takipte olacağız.