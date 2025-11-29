Tomb Raider Oyunlarına İçerik Geliyor Olabilir: Yeni Başarımlar Ortaya Çıktı

Yeni Tomb Raider oyununun gelişi, Crystal Dynamics stüdyosunda yaşananlar olumsuz gelişmeler neticesinde belirsizliğe düştü. Ancak bu süre zarfından, gerek eski oyunların yenilenmiş sürümleri ve gerekse de dizi ve film uyarlamaları ile oyuncuların seriye olan ilgisi sıcak tutulmaya çalışılıyor. Önümüzdeki haftalarda anime dizinini final bölümü yayınlanacak iken, şimdi de yenilenmiş Tomb Raider oyunları için olası bir indirilebilir içerik gündeme geldi.

Tomb Raider 1-3 Remastered'ın Yeni Başarımları Neye İşaret?

Yakın bir zaman önce kısa süreliğine varlığı tespit edilen bir dizi gizli başarım, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Bildiğiniz gibi Tomb Raider 1-3 Remastered paketinde, temel oyunlara ek olarak, The Unfinished Business, Golden Mask ve The Lost Artifact isimli genişleme paketleri de var. Hal böyle olunca, söz konusu başarımların neye işaret olduğu merak konusu oldu. Yeni bir içerik güncellemesi veya mod için hazırlık yapıldığı tahmin ediliyor.

Söz konusu başarımın listesi, Reddit üzerinden paylaşıldı ve her birinin başında TRX:CR olduğu görülebiliyor. Kimi başarımların açıklamalarına bakılırsa, bir CR 5 bölümünü üç dakikanın altında bitirme, ayrı ayrı CD 10'da ve CD 25'te birer bölüm tamamlama, CD 10'da ayrı ayrı sadece tabanca kullanarak ve sağlık kaybetmeden bölüm tamamlama gibi detaylar var.

Buradaki 'CR', muhtemelen 'Challenge Run' olsa gerek. Yani Tomb Raider, Tomb Raider 2 ve Tomb Raider 3 oyunlarını farklı bir boyuta taşıyacak hazırlık yapılıyor. Muhtemelen Youtube üzerinde denk gelmişsinizdir, Tomb Raider oynar iken kendisine belirli kriterler koyarak bölümü veya oyunu bitirmeye çalışan içerik üreticilerinin videolu paylaşımları oluyor. Görünen o ki karşımızda böyle girişimlerde bulunan oyunculara yönelik bir adım var.

Henüz konuya ilişkin Aspyr stüdyosu tarafından yapılan bir açıklama gelmiş değil. Ancak başarımların sürpriz bir şekilde belirmesi, resmi duyurunun yakın olduğunun işareti olabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.