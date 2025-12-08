Lara Croft Geri Dönüyor! Yeni Tomb Raider Oyunu Geliyor

Bildiğiniz gibi Tomb Raider markasının 2018 yılından bu yana yeni oyununu göremiyoruz. 2022 yılında sıradaki maceranın Unreal Engine 5 ile geliştirilmesine başlandığı duyurulmuş olsa da uzun zamandır elle tutulur bir şey görebilmek mümkün olmuyordu. Dahası ise Crystal Dynamics cephesinde yaşanan işten çıkartmalar da biz oyuncuları kaygılandırmıştı. Ancak görünen o ki beklenen zaman sonunda geliyor.

Yeni Tomb Raider Oyununun Duyurusu Birkaç Gün Ötede

The Game Awards sunucusu Geoff Keighley, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile başta serinin hayranları olmak üzere oyuncuları heyecana ve mutluluğa boğdu. Etkileyici bir görselin iliştirildiği paylaşımda, şov sırasında Tomb Raider serisinin geleceği hakkında bilgi sahibi olacağımız bir duyurunun yapılacağı resmiyet kazanmış oldu. Her ne kadar belirgin detaylar verilmemiş olsa da Shadow of the Tomb Raider sonrasındaki macera için beklenen zaman geliyor diyebiliriz.

Lara Croft returns at #TheGameAwards!



As just revealed in our The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in Thursday night for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises @tombraider



This is one you won't want to miss. pic.twitter.com/TSbWkyhAbI — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2025

Geriye dönük hatırlatma yapmak gerekirse, Lara Croft karakterinin yeni oyundaki modellemesiyle ilgili sanat çalışmaları paylaşılmıştı. Bu çalışmalarda, 1996 yılında çıkan orijinal oyuna yakın bir tasarımın olduğunu net bir şekilde görebilmiştik. Elbette şu an için Shadow of the Tomb Raider için bir devam niteliği mi taşıyacak, yoksa Tomb Raider: Underworld sonrasında mı geçecek bilinmiyor.

Şimdiye kadar duyduğumuz söylentiler, Hindistan dolaylarında geçecek bir maceranın bizi beklediği yönündeydi. Doğal bir felaketin ülkenin kuzeyini vuracağı ve kadim İmparator Ashoka ile alakalı eserlerin ve harabelerin ortaya çıkacağı söylenmişti. Yaşanan bu felaketin sonrasında da bu önemli eserleri ele geçirmek için, başta Society of Raiders olmak üzere, rakip hazine avcıları ile zamana karşı yarışa gireceğimize dair bilgiler ortaya atılmıştı.

Oynanış tarafında açık dünya oynanışın hakim olmasının yanı sıra, MMO elementleri içereceği ve motosiklet, paraşüt ve daha başka hızlı seyahat edebileceğimiz de söylenmiş olup, stratejik olarak görevlerimizde bize yardımcı olması ve rakipleri ortadan kaldırabilmesi için ekip ve müttefik oluşturma sisteminin olacağı da gelen bilgiler arasında yer almıştı. Dahası ise ölümcül olmayan çatışma seçeneğinin varlığından da bahsedilmişti.

Bakalım ortaya atılan bu bilgilerin ne kadarı doğru çıkacak? Öğrenmek için de önümüzde fazla bir zaman kalmadı diyebiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız. Peki siz yeni Tomb Raider duyurusu için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.