Yeni Toyota Corolla'nın Tasarımı Ortaya Çıktı!

Türkiye ve dünya pazarlarında adından sıkça söz ettiren Corolla, yeni tasarımı ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Markanın tasarımını tamamen elden geçirdiği yeni Corolla tam bir kasa değişimi olmasa da kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiriyor diyebiliriz. İşte yeni Toyota Corolla tasarımı ve detayları...

Yeni Toyota Corolla Neler Sunuyor?

Otomotiv dünyasının en çok bilinen modellerinden biri olan Toyota Corolla Çin pazarı için kapsamlı bir yenilenmeyle sahne almaya hazırlanıyor. FAW Toyota ortak girişimi tarafından düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak olan model yalnızca makyajlı bir versiyon olmanın ötesine geçerek tasarım, boyut ve teknoloji tarafında ciddi değişiklikler sunuyor.

Yenilenen Toyota Corolla’nın en dikkat çeken değişimi, tamamen elden geçirilen ön tasarımı oluyor. C formundaki yeni far yapısı ve keskinleştirilen ön yüz, modelin Toyota’nın güncel tasarım dilini benimsemesini sağlıyor. Bu tasarım yaklaşımı Corolla’yı daha modern ve daha iddialı bir görünüme taşıyor.

Boyutlar tarafında da önemli bir büyüme söz konusu. Yeni Corolla, 4 bin 710 mm uzunluk, 1780 mm genişlik ve 1435 mm yükseklik ölçülerine sahip. Aks mesafesinin 2 bin 750 mm’ye çıkarılması özellikle arka koltukta yolculuk yapanlar için daha geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Mevcut nesile kıyasla uzunlukta 35 mm, aks mesafesinde ise 50 mm’lik bir artış bulunuyor. Ayrıca arka kapıların büyütülmesi araca giriş ve çıkışı daha konforlu hale getiriyor. İç mekânda ise çok daha köklü yenilikler dikkat çekiyor. Tamamen yeniden tasarlanan orta konsol ambiyans aydınlatması ve modern havalandırma menfezleriyle birlikte daha teknolojik bir atmosfer sunuyor.

Orta bölümde konumlandırılan 12.9 inçlik multimedya ekranı Huawei HiCar, Apple CarPlay ve CarLink desteğiyle geliyor. Bu sayede kullanıcılar, farklı ekosistemlere sorunsuz şekilde erişim sağlayabiliyor.

Motor seçenekleri tarafında ise iki farklı alternatif bulunuyor. 1.8 litrelik atmosferik motoru temel alan hibrit versiyon, verimlilik odaklı kullanıcıları hedeflerken 171 beygir güç üreten 2.0 litrelik atmosferik benzinli motor, daha yüksek performans isteyenler için sunuluyor. Bu motor seçenekleriyle yeni Corolla farklı beklentilere hitap etmeyi amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...