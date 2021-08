Twitter Arayüzü Baştan Aşağı Yenilendi

Twitter arayüzü değişikliğine gitti. Sosyal medya platformunun artık farklı bir yazı tipi bulunurken platform genelinde bazı ince ayarlamalara da gidildi. Platformda yapılan bütün değişiklikler ise Twitter Design hesabı üzerinden duyuruldu.

Sosyal medya platformunun yeni görünümü bazı kullanıcılar tarafından bir hayli eleştirilirken bazıları ise başlangıçta çok tuhaf geldiğini ancak bir süre sonra alışılmaya başlandığını söyledi.

Sosyal medya platformunda yapılan değişiklikler şunlardan oluşuyor:

In January, we revealed our new font, Chirp — and it’s ready for you to use today.



All Western-language text now aligns left, making it easier to read as you scroll. Non-Western languages remain unchanged.https://t.co/nlgxXJs5F6