Twitter Arayüzü Baştan Aşağı Yenilendi

Twitter arayüzü değişikliğine gitti. Sosyal medya platformunun artık farklı bir yazı tipi bulunurken platform genelinde bazı ince ayarlamalara da gidildi. Platformda yapılan bütün değişiklikler ise Twitter Design hesabı üzerinden duyuruldu.

Sosyal medya platformunun yeni görünümü bazı kullanıcılar tarafından bir hayli eleştirilirken bazıları ise başlangıçta çok tuhaf geldiğini ancak bir süre sonra alışılmaya başlandığını söyledi.

Twitter Arayüzü Değişikliği Neleri İçeriyor?

Sosyal medya platformunda yapılan değişiklikler şunlardan oluşuyor:

Yazı tipi değişti. Platform artık tweetler ve platformda yer alan diğer yazılar için "Chirp" yazı tipini kullanıyor.

Takip etme butonunda değişikliğe gidildi. Yeni buton her zaman siyah ve keskin görünüyor. Bu, eskiden kullanıcının tema seçimine bağlı olarak değiştirilebiliyordu ancak butonun rengi artık siyah oldu. Bunun kullanıcının dikkatini bir bakışta çekmesinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Platform daha az mavi olacak şekilde güncellendi. Twitter, buna ek olarak yakın bir zamanda kullanıcılara yeni bir renk seçeneğini sunacağını duyurdu.

Yazıların okunması için yeterli alan açıldı.

In January, we revealed our new font, Chirp — and it’s ready for you to use today.



All Western-language text now aligns left, making it easier to read as you scroll. Non-Western languages remain unchanged.https://t.co/nlgxXJs5F6 — Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021

Twitter, bütün bunların sadece bir başlangıç olduğunu, ileride daha fazlasının geleceğini belirtti. Sosyal medya platformunun hesabında paylaşılan tweette şu sözler kullanıldı:

"Farklı bir şey olduğunu fark ettiniz mi? Bugün Twitter'ın masaüstü tarayıcılarda ve telefonlardaki görünümünü değiştirmeye yönelik yaptığımız birkaç değişikliği uyguladık. İlk başta garip gelse de bu güncelleme bizi daha erişilebilir, benzersiz. Size ve neden bahsettiğinize daha kolay odaklanmamızı sağlıyor."

Tweet zincirinin ikinci tweetinde ocak ayında hazırlanan yeni yazı tipi Chirp'in bugün kullanıma hazır olduğu bildirildi. Batı dilindeki bütün dillerde yazı artık sola hizalanıyor ve böylece olası bir kaydırmada okumada zorlanma yaşanmasının önüne geçiliyor. Bu dillerin dışındaki dillerde herhangi bir değişiklik meydana gelmiyor.

Sosyal medya platformu, tweet zincirinin sonunda platformdaki bütün görsel dağınıklığa son verildiğini ifade etti. Bununla birlikte platformda artık daha fazla boş alan olduğunu, bunun da okumayı kolaylaştırdığını belirtti.

Twitter kullanıcılarından bazıları, değişiklik hakkında görüşünü öne çıkaran birkaç paylaşımda bulundu. Bu paylaşımların ortak noktası genellikle yeni yazı tipinin göze hoş gelmediği ya da üzerinde daha fazla çalışılması gerektiği oldu.