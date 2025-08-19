Yeni Volkswagen T-Roc İçin Geri Sayım: İlk Resmi Görseller Geldi!

Geçtiğimiz haftalarda yeni Volkswagen T-Roc modelinin sızıntı görsellerini sizinle paylaşmıştık. Avrupa'nın en çok sevilen SUV modellerinden biri olan T-Roc geçireceği yenilenme operasyonu ile birlikte satış rakamlarında artışı hedefliyor. Sızıntı görsellerin ardından aracın tasarım şefi tarafından ilk resmi trailer görselleri de geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen T-Roc’un Yeni Nesli İçin İlk Teaser Paylaşıldı!

Volkswagen’in kompakt SUV sınıfındaki güçlü oyuncusu T-Roc yeni nesliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda internete düşen sızıntı fotoğraflar aracın güncellenmiş tasarımını ve iç mekândaki değişikliklerini ilk kez gözler önüne sermişti.

Bu karelerde markanın yeni ışık imzası sportif hava girişleri ve daha modern bir kokpit tasarımı dikkat çekmişti. Şimdi ise Volkswagen’in Tasarım Müdürü Andreas Mindt Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni T-Roc’u resmen doğruladı. Mindt “Tamamen yeni T-Roc. Çok yakında.” notuyla yayınladığı teaser görselinde aracın gölgeler arasındaki yeni yüzünü işaret etti.

Paylaşımda kullanılan #Volkswagen, #TRoc ve #VolkswagenDesign etiketleri modelin 9-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacağını gösteriyor. Sızıntılar ve teaser birlikte değerlendirildiğinde yeni T-Roc’un daha keskin hatlara sahip olacağı netleşiyor.

İnce LED farları birleştiren ışık şeridi, bal peteği formlu ızgara ve kontrast C-sütunu ile model daha dinamik bir görünüme kavuşuyor. İç mekânda ise serbest duran dijital gösterge ekranı, büyütülmüş multimedya paneli ve geliştirilmiş malzeme kalitesi öne çıkıyor.

Yeni nesil T-Roc Volkswagen’in güncellenmiş MQB Evo platformunu temel alacak. İlk etapta 48V hafif hibrit destekli eTSI motorlarla satışa sunulması ilerleyen dönemde ise şarj edilebilir hibrit versiyonun da ürün gamına eklenmesi bekleniyor. Bu yapı verimlilik ve performansı birlikte sunarak kompakt SUV sınıfındaki rekabeti daha da kızıştıracak.