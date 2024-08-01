2025 Model Yeni Volkswagen Transporter Tanıtıldı: Türkiye'de Üretilen İlk Volkswagen Aracı Olacak!

Alman otomotiv devi Volkswagen'in ünlü panelvan modeli Volkswagen Transporter'ın 7. nesli bugün resmi olarak tanıtıldı. Hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle 2025 yılında yollarda olması beklenen yeni otomobil, tıpkı ikizi Ford Transit Custom modeli gibi Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek. İşte detaylar...

Yerli Üretim Yeni Volkswagen Transporter Geniş Motor Yelpazesine Sahip Olacak

Ford ve Volkswagen markaları arasında gerçekleşen anlaşma sonucunda sevilen Ford Transit Custom modeli ile aynı mimari üzerine üretilmesi planlanan yeni Transporter, hemen hemen her alıcının isteğine yanıt verebilecek bir motor yelpazesine sahip olacak. Öyle ki yeni araç, Benzinli Plug-in hibrit, dizel ve tam elektrikli olmak üzere üç farklı motor tercihi ile satışa sunulacak.

Yeni Volkswagen Transporter, motor tercihlerinin yanı sıra beş koltuklu panelvan, altı koltuklu çift kabinli bir van ve dokuz koltuklu bir minibüs olmak üzere üç farklı gövde seçeneğine sahip olacak. Ford Otosan tarafından Kocaeli'de üretilecek araç, 9 bin litrelik yük taşıma hacmi, 1330 kg yük taşıma kapasitesi ve 2800 kg römork çekme kapasitesi sunacak.

Performans tarafında üç farklı motor seçeneğinde de önemli özellikler sunan otomobil, 2.0 litreIik dizel motorları ile birlikte 110, 150 ve 170 beygirlik güçler üretebiliyor. Aracın şarj edilebilir hibrit versiyonunda ise 2.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve motora bağlı 16.5 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon bir batarya mevcut. Yüzde 100 elektrikli Volkswagen Transporter modeli ise tek bir elektrikli motora sahip. Elektrikli otomobilin motor seçenekleri, 134, 215 ve 282 beygirlik güç değerleri sunuyor.

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