Yeni Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu (Aralık 2021)

Bu ay içerisinde eklenecek yeni Xbox Game Pass oyunları duyuruldu. Aralık ayının ilk yarısında popüler abonelik hizmetinin kütüphanesine çok başarılı video oyunları eklenecek. Bu oyunlar arasında Halo Infinite de bulunuyor. Listeye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Aralık 2021 Xbox Game Pass Oyunları Neler?

ANVIL (Konsol ve PC) - 2 Aralık

Archvale (Bulut, Konsol ve PC) - 2 Aralık

Final Fantasy XIII-2 (Konsol ve PC) - 2 Aralık

Lawn Mowing Simulator (Bulut, Konsol ve PC) - 2 Aralık

Rubber Bandits (Bulut, Konsol ve PC) - 2 Aralık

Stardew Valley (Bulut, Konsol ve PC) - 2 Aralık

Warhammer 40,000: Battlesector (Bulut, Konsol ve PC) - 2 Aralık

Space Warlord Organ Trading Simulator (Bulut, Konsol ve PC) - 7 Aralık

Halo Infinite (Bulut, Konsol ve PC) - 8 Aralık

One Piece Pirate Warriors 4 (Bulut, Konsol ve PC) - 9 Aralık

Aliens: Fireteam Elite (Bulut, Konsol ve PC) - 14 Aralık

Among Us (Konsol) - 14 Aralık

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, aralık ayının ilk yarısında Xbox Game Pass isimli hizmetin kütüphanesine eklenecek yapımları duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan listeye baktığımızda önümüzdeki günlerde çok başarılı oyunların kütüphaneye ekleneceğini görüyoruz.

ANVIL, Archvale, Final Fantasy XIII-2, Lawn Mowing Simulator, Rubber Bandits, Stardew Valley ve Warhammer 40,000: Battlesector isimli oyunlar bugün itibarıyla popüler hizmetin kütüphanesine eklendi.

7 Aralık tarihinde Space Warlord Organ Trading Simulator eklenecek. Strange Scaffold tarafından geliştirilen video oyunu simülasyon oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. 8 Aralık'ta Halo Infinite isimli yapım eklenecek. Xbox Game Pass aboneleri, oyuna ücretsiz olarak erişebilecek.

One Piece Pirate Warriors 4'ün 9 Aralık tarihinde popüler hizmetin içerik kütüphanesine ekleneceği açıklandı. Koei Tecmo tarafından geliştirilen hack and slash türündeki video oyunu 27 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

14 Aralık tarihinde Aliens: Fireteam Elite ve Among Us isimli yapımlar eklenecek. 16 Kasım 2018 tarihinde satışa sunulan çevrim içi odaklı Among Us, özellikle bir dönem büyük bir popülerliğe ulaşmıştı.

Yeni Xbox Game Pass oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.