Türkiye'den Yeni Yapay Zeka Destekli Yaratıcı Yapı: Consciouslab

Türkiye'de doğan Consciouslab, yeni nesil yaratıcı ekipleri ile birlikte yapay zekâ modellerini birleştirerek NLP, difüzyon gibi dönüştürücü bazlı yapay zekâ teknolojilerine dayalı iletişim ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Web3, sosyal medya, AR, veri görselleştirme, blockchain gibi teknolojileri kullanarak markalar için strateji ve yaratıcı fikirler geliştirip uygulayan Consciouslab, yaratıcı yeni nesil fikirler ve büyük çaplı aktivasyonlar için yepyeni bir bakış açısı sunuyor.

Kayhan Dural tarafından kurulan Consciouslab, yapay zekâ destekli yaratıcı laboratuvarı olarak hizmet veriyor.

Dural, Consciouslab'in kuruluş sürecini şu ifadelerle özetliyor:

"Müthiş hızlarda ilerleyen teknolojik gelişmeler ve platformlar, yeni iletişim ihtiyaçları doğurdu. Bu iletişim ihtiyaçlarını geleneksel reklam yapılarıyla karşılamak çok mümkün değil. Herkesin farkında olduğu bu durum için bir çözüm önerisi getirmek ve sektöre yetenek çekebilecek bir bakış açısı kazandırmak istedim. Bu sebepten konsantre yaratıcı ekipler ile yapay zekâ teknolojilerini birleştirerek yepyeni hizmetler üreten bir model ortaya çıktı: Consciouslab."