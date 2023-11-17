Yeni Yerli Elektrikli Otomobilimiz Amperino Tanıtıldı: Motosiklet Ehliyetiyle Bile Kullanılabilecek!

Togg'un ardından ülkemizde yerli otomobil üretimi giderek hız kazandı ve Togg'un yakaladığı başarı bu alanda önemli bir öncü oldu.

Bugün ise Amperino adındaki Türkiye'nin yeni yerli otomobili ilk kez tanıtıldı. Şık tasarımıyla dikkat çeken otomobilin seri üretiminin 2025 yılında başlaması bekleniyor.

Seri Üretim 2025 Yılında Başlayacak

Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen otomobilin adı Amperino C-100 olarak belirlendi ve otomobil tamamen elektrikli olmasıyla büyük dikkat çekiyor.

150 kilometrelik menziliyle muadillerine kıyasla daha kısa menzil sunan Amperino C-100, şehir içinde kısa mesafelerdeki kullanımlar için üretiliyor. Seri üretime geçildiğinde bu menzilin 200 kilometreye çıkarılması bekleniyor.

3 kişilik yolcu kapasitesi bulunan otomobil 370 litre bagaj hacmine sahip ve ev tipi elektrik sistemleriyle şarj edilebiliyor.

Motosiklet Ehliyeti Yeterli Olacak

Otomobille ilgili en dikkat çeken nokta ise Amperino C-100'ün esasında bir otomobil olarak kayıtlara geçmemiş olması. Öyle ki Amperino C-100'ü kullanmak için 16 yaşını doldurmak ve yalnızca motosiklet ehliyetine sahip olmak yeterli olacak.

Şimdilik Amperino C-100'e dair bir fiyat bilgisi yok ancak ilerleyen süreçte otomobille ilgili daha net detaylar öğrenmeyi bekliyoruz.

Peki sizin yeni yerli otomobilimiz Amperino C-100'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.