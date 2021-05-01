Yeni YouTube Rekoru PewDiePie'dan Geldi!

Bir yeni YouTube rekoru daha kırıldı ve bu rekoru kıran kişi PewDiePie oldu. Felix Kjellberg isimli başarılı YouTuber, kişisel kanallar içerisinden 110 milyon aboneye ulaşan ilk kanal oldu fakat dünyanın en çok abonesi olan kanallar içerisinde hala önünde bir şirket yer alıyor.

PewDiePie, Yeni YouTube Rekoru Kırdı

Günlük aktif kullanıcı ve aylık toplam ziyaretçi açısından dünyanın en büyük video paylaşım sitelerinden biri olan YouTube yalnızca evcil hayvanlarla ilgili eğlenceli videoların paylaşıldığı bir site olmaktan çıktığından beri fenomenlerin ana işi olmaya devam ediyor.

YouTube'da abone ve video izleme sayıları önemli hale geldikçe video paylaşım platformu popülerlik yarışına ortam hazırladı. YouTube'da abone sayısı açısından en büyük ve en değerli kişisel kanal olan PewDiePie ise popülerlik yarışında önde olan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Felix Kjellberg, kendisine ait bu kanalla yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Gamerant'te yer alan habere göre PewDiePie'ın YouTube abone sayısı 110 milyona ulaştı ve böylece yeni bir rekor daha kırıldı. Bu sayının video paylaşım platformunda şimdiye kadar başka hiçbir kişisel kanal tarafından elde edilememiş bir sayı olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu başarı, Kjellberg'ün seneler boyunca kendisini ister istemez içerisinde bulduğu çeşitli tartışmalara rağmen popülaritesinden hiçbir zaman ödün vermediğinin bir göstergesi olarak görüldü.

YouTube'un en ünlü içerik oluşturucularından PewDiePie'ın artık 110 milyon abonesi var ve ayda ortalama 8,5 milyon dolar kazandığını tahmin ediliyor. Ünlü YouTuber genellikle oyun videoları ile tanınıyor. YouTube'da ulaştığı abone sayısı, Amnesia serisi gibi korku ağırlıklı video oyunlarını oynamasından geliyor. Yakın bir zamanda onu on yıl önceki orijinal video oyunundan daha çok korkutmayı başaran Amnesia: Rebirth'ü oynayarak yolun başında yaşadığı olayları tekrardan göz önüne getirdi.

PewDiePie'ın böylesine büyük bir abone sayısına ulaşmayı istemesinin ana nedeni, T-Series'in senelerdir rekabette önde yer alması olabilir. T-Series, 2019'de en çok abonesi olan kanal haline gelerek PewDiePie'ı geride bıraktı. T-Series 181 milyon abone sayısı ile PewDiePie'ın hala önünde yer almaya devam ediyor ancak kişisel bir kanal olarak kaydettiği ilerlemeye bakılırsa bu önünde sonunda değişebilir.