Yenilenen Tesla Model Y'den Kendisine Hayran Bırakacak Tanıtım Videosu Geldi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Halihazırda pek çok yeni projesinde hatrı sayılır bir ilerleme kaydeden marka, geçtiğimiz ay merakla beklenen yeni Tesla Model Y aracını ABD, Avrupa ve Çin'de satışa sundu.

Juniper kod adına sahip yeni Tesla Model Y her ne kadar satışa sunulmuş olsa da tam olarak hangi yeniliklere sahip olduğuna dair bir lansman veya açıklama Tesla tarafından yapılmamıştı. Ancak şirketi kısa bir süre önce yenilenen Model Y için oldukça dikkat çeken bir tanıtım videosu yayınladı.

Yenilenen Tesla Model Y Özellikleri

Tesla’nın “Juniper” kod adlı yeni Model Y versiyonu, ön ve arka tasarımında yapılan değişikliklerle dikkat çekiyor. Aracın ön bölümünde artık ince hatlara sahip farların, bir LED panelle birbirine bağlandığını görüyoruz. Arka tarafta ise şerit halinde uzanan LED aydınlatma, otomobile daha keskin ve modern bir görünüm kazandırıyor.

Tasarımda yapılan bir diğer değişiklik ise vites kolunun kaldırılması ve vites seçicinin doğrudan ekrana entegre edilmesi. Bu değişikliklerinin yanı eski Tesla araçlarında da yer alan standart sinyal kolunun hala Juniper'da kullanıldığını görüyoruz. İç mekânda RGB ambiyans aydınlatma detayları ön plana çıkarken, artık arka yolcular da birer bilgi ve eğlence ekranına sahip.

Teknik detaylara da değinecek olursak, yenilenen Model Y'nin 19 inç jantlı çift motorlu uzun menzil versiyonunun 719 km, 20 inç jantlı çift motorlu uzun menzil versiyonunun 662 km, 19 inç jantlı tek motorlu standart menzil modelinin 593 km, 20 inç jantlı tek motorlu standart menzil modelinin ise 559 km CLTC menzile ev sahipliği yapıyor. Tüm versiyonların şarj kapasitesi ise 250 kW.

Yeni elektrikli otomobil için çift motorlu versiyonun 0’dan 100 km/s hızlanması 4,3 saniye, tek motorlu versiyonun ise 5,9 saniye olarak belirtiliyor. Juniper versiyonları, önceki versiyona göre daha hızlı olsa da şu an için herhangi bir “Performans” modeline sahip değil. Bu modelin de piyasaya sürülmesi ile birlikte eski ile yeni versiyonların arasındaki performans farkını tam olarak görmüş olacağız.

İşte yeni Tesla Model Y Juniper için yayınlanan tanıtım videosu:

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