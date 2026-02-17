Game Pass'e Kingdom Come Deliverance 2 ve Witcher 3 Geliyor

Game Pass kütüphanesindeki oyunların sayısı her ay düzenli olarak artmaya devam ediyor. En popüler abonelik hizmetlerinden biri olan Game Pass'e ilerleyen günlerde hangi oyunların ekleneceği belli oldu. Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre kütüphaneye binlerce TL değerinde 8 adet oyun daha gelecek.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Microsoft, bugün Aerial_Knight's DropShot, Avowed ve Avatar: Frontiers of Pandora'yı Game Pass'in kütüphanesine ekledi. Bunların haricinde kütüphaneye 8 adet oyun daha gelecek. Death Howl, EA Sports College Football 26, EA Sports College Football 26, ve The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 19 Şubat'ta kütüphaneye eklenecek.

CD Project Red tarafından geliştirilen The Witcher 3: Wild Hunt, canavar avcısı Geralt'ın maceralarını konu alıyor. Oyunda ister sadece hikâye görevlerini yapabiliyor ister devasa açık dünyada özgürce gezebiliyoruz. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan RPG oyununda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunuyor. Oyunun 93 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

TCG Card Shop Simulator, Game Pass'e 24 Şubat tarihinde gelecek. Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda koleksiyon kart mağazasını yönetmeye çalışıyoruz. Oyundaki amaç ise mağazayı büyütmek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve nadir koleksiyon kartları ile kazancı arttırmak. OPNeon Games tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Dice A Million, 25 Şubat, Towerborne ise 26 Şubat tarihinde kütüphaneye eklenecek. Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Towerborne, yüksek tempoya sahip dövüş mekaniğiyle öne çıkıyor. Karşımıza çıkan düşmanları alt edip karakterimizi geliştirmeye ve yeni yeteneklere sahip olmaya çalışıyoruz. Oyunda tek oyunculu ve çevrim içi eşli modları yer alıyor.

Final Fantasy III ve Kingdom Come: Deliverance 2, 3 Mart tarihinde Game Pass'e dahil edilecek. Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 2, 15. yüzyıl Ortaçağ Avrupa'sında geçiyor. Henry isimli karakteri kontrol ettiğimiz oyun, gerçekçi oynanış mekaniğiyle öne çıkıyor. Açık dünyaya sahip olan oyunda karakter gelişimi sistemi de mevcut.