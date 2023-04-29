M2 İşlemcili Yenilenmiş MacBook'lar Yakında Satışa Sunulacak
Apple'ın bir süre önce başlattığı "yenilenmiş ürün" kampanyasına yakın zamanda Mac cihazları da ekleniyor. Detaylar haberimizde!
Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramına oldukça fazla yatırım yapan Apple, yenilenmiş veya geri dönüştürülmüş ürünleri önemsiyor. Bunun en iyi örneklerinden birini yenilenmiş iPhone'ların satışında görebiliriz.
İddialara göre Mac ve MacBook'lar, yakın zamanda parçaları değiştirilerek yeniden "sıfır düzeyinde ikinci el" etiketiyle satışa çıkacak. Satışlar online mağaza üzerinden yapılacak.
Yenilenmiş Mac'ler Daha Ucuz Olacak
Sıfır bir ürün almak, her zaman kullanıcılara güvenilirlik sağlıyor. Öte yandan parçaları değiştirilen ikinci bir ürün almak iste beraberinde karşılaşılabilecek bir sorunu getiriyor. Bu noktada devreye giren Apple, üretici garantisi vererek yenilenmiş ürünleri satmaya hazırlanıyor.
Yenilenmiş ürünler, genellikle küçük arızası olan fakat kullanıcısı tarafından elden çıkarılmış iPhone, Mac veya MacBook cihazlarını kapsıyor. Bu bağlamda Apple, yetkili teknik servisiyle birlikte ürünün onarımını gerçekleştiriyor ve satım sonrası garanti sağlıyor.
Ortalam bir ikinci el ürüne kıyasla daha pahalı olsa da yenilenmiş ürünler için önemli indirimler sağlanıyor. Örneğin yakın zamanda satışa çıkması beklenen yenilenmiş MacBook'larda %15 ile %20 arasında bir indirim olacağı düşünülüyor.
Yenilenmiş MacBook ve Mac'ler
Bu bağlamda yenilenmiş Mac ve MacBook'ların fiyat listesi şu şekilde olabilir:
|M2 MacBook Air
|M2 Pro MacBook Pro
|M2 Mac Mini
|Güncel Fiyat
|29.999 TL
|49.999 TL
|14.499 TL
|Yenilenmiş Ürün İndirimli Fiyat (Tahmini)
|25.4999 TL
|42.499 TL
|12.324 TL
M3 İşlemcili 15 inç MacBook Air'in Çıkış Tarihine Dair Yeni İddia!
Yeni bir söylenti 15 inç MacBook Air'in beklenenden çok daha geç piyasaya sürüleceğini ya da Apple Silicon M3'ün tahmin edilenden çok daha erken piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.
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