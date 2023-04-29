M2 İşlemcili Yenilenmiş MacBook'lar Yakında Satışa Sunulacak

Apple'ın bir süre önce başlattığı "yenilenmiş ürün" kampanyasına yakın zamanda Mac cihazları da ekleniyor. Detaylar haberimizde!

Yenilenmiş MacBook'lar Yakında Satışa Sunulacak
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramına oldukça fazla yatırım yapan Apple, yenilenmiş veya geri dönüştürülmüş ürünleri önemsiyor. Bunun en iyi örneklerinden birini yenilenmiş iPhone'ların satışında görebiliriz. 

İddialara göre Mac ve MacBook'lar, yakın zamanda parçaları değiştirilerek yeniden "sıfır düzeyinde ikinci el" etiketiyle satışa çıkacak. Satışlar online mağaza üzerinden yapılacak.

Yenilenmiş MacBook'lar Yakında Satışa Sunulacak

Yenilenmiş Mac'ler Daha Ucuz Olacak

 Sıfır bir ürün almak, her zaman kullanıcılara güvenilirlik sağlıyor. Öte yandan parçaları değiştirilen ikinci bir ürün almak iste beraberinde karşılaşılabilecek bir sorunu getiriyor. Bu noktada devreye giren Apple, üretici garantisi vererek yenilenmiş ürünleri satmaya hazırlanıyor.

Yenilenmiş ürünler, genellikle küçük arızası olan fakat kullanıcısı tarafından elden çıkarılmış iPhone, Mac veya MacBook cihazlarını kapsıyor. Bu bağlamda Apple, yetkili teknik servisiyle birlikte ürünün onarımını gerçekleştiriyor ve satım sonrası garanti sağlıyor.

Ortalam bir ikinci el ürüne kıyasla daha pahalı olsa da yenilenmiş ürünler için önemli indirimler sağlanıyor. Örneğin yakın zamanda satışa çıkması beklenen yenilenmiş MacBook'larda %15 ile %20 arasında bir indirim olacağı düşünülüyor.

Yenilenmiş MacBook ve Mac'ler 

Bu bağlamda yenilenmiş Mac ve MacBook'ların fiyat listesi şu şekilde olabilir:

  M2 MacBook Air M2 Pro MacBook Pro M2 Mac Mini
Güncel Fiyat 29.999 TL 49.999 TL 14.499 TL
Yenilenmiş Ürün İndirimli Fiyat (Tahmini) 25.4999 TL 42.499 TL 12.324 TL

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