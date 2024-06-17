Yerli Akıllı Telefon Üreticisi Elektrikli Otomobil Üretimine Resmen Başlıyor!

Ülkemizde akıllı telefon başta olmak üzere çeşitli mobilite ürünleriyle faaliyetlerini sürdüren Reeder, bir süredir otomobil sektörüne giriş yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yerli üretici son yaptığı açıklamayla çalışmalarında önemli bir eşiği aştığını duyurdu ve ilk elektrikli aracı için tarih de verdi.

Reeder, reEV Classical Modelinin Türkiye'deki Pilot Üretimi Tamamladı

Reeder, geçtiğimiz temmuz ayında otomobil piyasasına giriş yapacağını duyurdu. Yerli üretici daha sonra şubat ayında bir KAP bildirimiyle çalışmalarını detaylandırdı ve İlk test otomobilinin 30 Ağustos 2024'te Samsun'daki üretim bandından çıkmasını planladıklarını ifade etti. Şirketin otomobil çalışmalarıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

GE-Lİ-YOR! Reeder Elektrikli Araçları çok yakında geliyor! ReeV Classical, ReeV Max ve ReeV Fancy'le tanışmanıza çok az kaldı! pic.twitter.com/oGBzPiRoWh — reeder (@reederebr) June 9, 2024

Şirket ilk elektrikli aracı 'reEV Classical' projesinin Türkiye pilot üretiminin tamamlandığını duyurdu. Bununla birlikte Reeder Teknoloji CEO’su Uygar Saral, şirketin yurt dışından satın aldığı sertifikasıyla ürettiği ilk hazır elektrikli aracın Türkiye yol testlerine başlandığını, seri üretim için ilk siparişlerin verildiğini ve seri üretime 2024 Ağustos döneminde başlanmasını planladıklarını söyledi.

reEV Classical'ın yanı sıra şirketin reeder Fancy ve reeV Max isimli iki modeli daha ilerleyen dönemlerde sürücülere sunması planlanıyor. Burada reeder Fancy'nin seri üretimi için ilk siparişlerin Ağustos 2024'te verilmesi ve reeV Max'in ise Eylül 2024'te seri üretimine başlanması hedefleniyor.



CEO Uygar Saral, şirketin otomobil çalışmalarıyla ilgili genel olarak şu ifadeleri kullandı;

Yüzde 80 yerlilik hedefimizi koruyarak, dünyanın en büyük 13. otomotiv üreticisi olan ülkemizde güçlü partnerlerle fiyat kalite optimizasyonuna odaklı yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm araç projelerimizde sürekli olarak devam edecek. Elektrikli araç ve Ar-Ge departmanlarımızda yürüttüğümüz çalışmalarla 'reEV Classical', 'reeder Fancy' ve 'reeV Max' markalı 3 farklı elektrikli aracımızı neredeyse satışa hazır hale getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. İlgili proseslerin tamamlanmasını ve ilk siparişlerin geçilmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Reeder Teknoloji olarak teknoloji ve yapay zekanın son gelişmelerini yakından takip ederek ülkemizin bu alanlarda gelişimine katkıda bulunacak ilerici projeler peşinde koşmaya devam edeceğiz.

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