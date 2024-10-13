Bursalı Yeni Elektrikli Araç Pilotcar P-2 City, Paris Otomobil Fuarı'nda Sergilenecek!

Bursa merkezli araç üreticisi Pilotcar'ın merakla beklenen şehir içi elektrikli otomobili ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. P-2 City isimli yeni yerli aracın Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacağı duyuruldu. Detaylar haberde.

Yerli Minik P-2 City, 80 Km/sa Maksimum Hıza ve 150 Kilometre Sürüş Menziline Sahip

Türkiye’nin en büyük golf ve hizmet aracı üreticisi Pilotcar'ın, uzun bir süredir geliştirdiği elektrikli 2 kişilik mini otomobili P-2 City’i Paris Otomobil Fuarı’nda sergileyeceği açıklandı. Merakla beklenen L-7 sınıfındaki 'minik' otomobilin öne çıkan bazı özellikleri, otomobil dünyasına yakınlığı ile bilinen gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşıldı.

İç ve dış görünümüyle oldukça kompakt bir tasarıma sahip olduğunu anladığımız P-2 City'nin teknik detayları şimdilik sınırlı. Ancak Özpeynirci'nin paylaşımlarına göre yeni araç, 80 km/s maksimum hıza ve 150 kilometre sürüş menziline sahip olacak. Bunun dışında araç günlük kullanımı kolaylaştıran dijital ekranlar, klima ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi ek donanımları da bünyesinde barındıracak.

Fiyat konusunda hala belirsizliğin hakim olduğunu belirtmek gerek. Zira P-2 City şu anda bir prototip olduğu için bir fiyatlandırma çalışması mevcut değil. Fakat Pilotcar'ın kurucusu Şükrü Özkılıç, konu hakkında yaptığı açıklamalarda, günümüz şartlarında aracın fiyatının ÖTV ve KDV dahil 590 bin TL seviyesinde olabileceğini ifade ediyor.

Pilotcar'ın P-1000 isimli elektrikli kamyonetinden sonra mikro mobilite alanındaki ikinci ürünü olan P-2 City, Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkarılacak. Araçla ilgili tüm teknik bilgiler bu etkinlikte açıklanacak. Gelişmeler için takipte kalın!

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