Yerli ve Milli Helikopter Gökbey Hava Ambulansı Oluyor!
Yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey Sağlık Bakanlığı filosuna hava ambulansı olarak katılacak. İşte konuyla ilgili detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Gökbey helikopteri, 2026’da Sağlık Bakanlığı’na teslim edilerek Türkiye’nin ilk yerli hava ambulansı olarak hizmete başlayacak.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey, 2026 yılından itibaren sağlık hizmetlerinde görev yapacak. Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ tarafından geliştirilen helikopterlerin hava ambulans filosuna dahil edileceğini duyurdu. İşte konuyla ilgili detaylar...
2026'da Hava Ambulansı Olacak: Gökbey Teknik Özellikleri!
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar yaptığı açıklamada, “2026’da çift sedyeli ambulans konfigürasyonuna sahip Gökbey helikopterlerini hizmete alacağız. Bu helikopterler sayesinde hasta transferlerimiz çok daha hızlı ve güvenli olacak” ifadelerini kullandı.
Bakanlık mevcut helikopter ambulans filosunu genişleterek Türkiye genelinde daha yaygın hizmet vermeyi planlıyor. TUSAŞ yetkilileri 2026 yılında 3 adet Gökbey hava ambulansının Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini doğruladı. Yapılan açıklamada Gökbey’in sadece askeri değil, sivil kullanımda da önemli bir rol üstleneceği ve özellikle sağlık alanında kritik bir görev üstleneceği vurgulandı.
Şok Açıklama: Amerika'da Baykar Fabrikası Mı Kurulacak?
ABD’nin Baykar’ın kendi topraklarında üretim tesisi kurmasını istediği bilgisi gündeme geldi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? İşte konuyla ilgili detaylar
TUSAŞ Gökbey Teknik Özellikleri
- Kapasite: 12 yolcu veya çift sedyeli hasta taşıma
- Azami Kalkış Ağırlığı: 6 ton
- Motor: TUSAŞ TEI tarafından geliştirilen TS1400 turboşaft motor
- Maksimum Hız: 306 km/saat
- Maksimum Menzil: 948 km
- Uçuş Süresi: 5 saatten fazla
- Gece ve gündüz görev kabiliyeti
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...