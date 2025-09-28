Yerli ve Milli Helikopter Gökbey Hava Ambulansı Oluyor!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey, 2026 yılından itibaren sağlık hizmetlerinde görev yapacak. Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ tarafından geliştirilen helikopterlerin hava ambulans filosuna dahil edileceğini duyurdu. İşte konuyla ilgili detaylar...

2026'da Hava Ambulansı Olacak: Gökbey Teknik Özellikleri!

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar yaptığı açıklamada, “2026’da çift sedyeli ambulans konfigürasyonuna sahip Gökbey helikopterlerini hizmete alacağız. Bu helikopterler sayesinde hasta transferlerimiz çok daha hızlı ve güvenli olacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlık mevcut helikopter ambulans filosunu genişleterek Türkiye genelinde daha yaygın hizmet vermeyi planlıyor. TUSAŞ yetkilileri 2026 yılında 3 adet Gökbey hava ambulansının Sağlık Bakanlığı’na teslim edileceğini doğruladı. Yapılan açıklamada Gökbey’in sadece askeri değil, sivil kullanımda da önemli bir rol üstleneceği ve özellikle sağlık alanında kritik bir görev üstleneceği vurgulandı.

TUSAŞ Gökbey Teknik Özellikleri

Kapasite: 12 yolcu veya çift sedyeli hasta taşıma

Azami Kalkış Ağırlığı: 6 ton

Motor: TUSAŞ TEI tarafından geliştirilen TS1400 turboşaft motor

Maksimum Hız: 306 km/saat

Maksimum Menzil: 948 km

Uçuş Süresi: 5 saatten fazla

Gece ve gündüz görev kabiliyeti

