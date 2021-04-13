Yerli Koronavirüs Aşısı Acil Kullanım Onayı Alacak mı?

Yerli koronavirüs aşısı acil kullanım onayı alabilir mi? Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çalış tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Acil Kullanım İzni Verilecek mi?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken ülkemizde bazı aşı projeleri üzerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının faz 2 çalışmaları 9 Mart tarihinde tamamlanmıştı. 250 gönüllünün katıldığı faz 2 çalışmasının sonuçları için raporlama süreci devam ediyor. Peki, ERAGEM ile İKUM'un aşısına acil kullanım onayı verilebilir mi?

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Biz Faz-1 ile ilgili raporlarımızı tamamladık. Yine Faz-2 çalışmalarıyla ilgili raporlarımızı da nisan ayının sonuna doğru gönüllülerden aldığımız kanlardaki antikor oluşumu ve diğer paramediklere bakılarak etkinlik sonuçları raporlanacak. Bu raporlama sonucunda da inşallah hem güvenlik hem de etkinlik başarılı bir şekilde ortaya çıktıktan sonra Faz-3 aşamasına geçileceğini düşünüyorum" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Faz-3 aşamasını tek bir merkez ve üniversitenin yapmasının imkanı yok. Faz-3 çalışması Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordinasyonunda yapılacak. Bizim tahminimiz bunun en az 20-30 merkezde yürütüleceğini düşünüyoruz. Yurt dışından da birkaç merkezin buna dahil olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Acil kullanım onayına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Çalış, Biz Erciyes Üniversitesi olarak Faz-3 aşamasında yer almak istiyoruz ve alacağımızı da düşünüyoruz. Faz-3 aşamasındaki güvenlik verileri iyi çıkarsa kullanıma geçeceğiz. Ülkemizde kullanılan Çin aşısı da Faz-3 aşaması devam ederken belli güvenlik aşamasından sonra acil kullanım ile onay almıştı" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti: