Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyit Erdoğan, yerli koronavirüs aşısı ile ilgili insanların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesine değinerek yerli aşının ne zaman hazır olacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı uygulanmaya ne zaman hazır olacak? Konu hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Tarih

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Türk bilim insanları salgının önüne geçmek için çalışmalarınızı hız kesmeden sürdürüyor. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli COVID-19 aşısının duyurulduğu ilk günden bu yana aşının ne zaman kullanıma sunulacağı çok sayıda insan tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile insanların kafasında oluşan bu soru yanıt buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü’nün açılış törenine katıldı. Açılış töreninde yerli ve milli COVID-19 aşısı ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik. Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik” şeklinde konuştu.

Yerli COVID-19 aşısına ilişkin soru işaretlerini gidermek için çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “En geç nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya göre yerli aşı en erken nisan ayında kullanıma hazır bir hale gelecek ve uygulanmaya başlanacak.

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Durumda?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde CNN Türk’e Türk bilim insanları tarafından geliştirilen COVID-19 aşılarının son durumu hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Mustafa Varank, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, "Hocalarımızın 3 tanesi aslında şu anda faz 1 yani insan çalışması yapacak aşamadalar. Hatta bir hocamız pilot üretimlerini tamamladı. Hatta bunların yapılacağı merkezler, yerler ayrıldı. Gönüllülerle ilgili tespitler yapıldı. Biz ocak ayı içerisinde inşallah bu aşılarımızın en az bir iki tanesinde faz çalışmalarına başlamak istiyoruz” ifadelerine yer vermişti.