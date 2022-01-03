TOGG CEO'su Karakaş'tan Yerli Otomobil Fiyatı Açıklaması!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil fiyatı ile ilgli oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Karakaş tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Yerli Otomobil Fiyatı Açıklaması Geldi

TOGG otomobilinin fiyatına ilişkin oldukça uzun bir süredir bazı soru işaretleri bulunuyordu. Yeni Şafak'taki habere göre TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, elektrikli otomobilin fiyatına dair önemli bir açıklama yaptı.

Sonuçta ulaşılabilirliğin ya da rekabetçiliğin yalnızca segmentle alakalı olmadığını, ekosistemle beraber ulaşılan adetler ile de alakalı olduğunun altını çizen Karakaş, "Biz 5 modelle beraber ‘en maksimize edilmiş’ Türkiye pazarına baktığımızda adetlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bunun belki küçük araç büyük araç şeklinde yer değiştirme olabilir" şeklinde konuşan Karakaş, önlerinde hâlâ esnek bir zaman olduğunu söyledi. Karakaş, yaptığı açıklamaya şu sözler ile devam etti:

"Oralara geldiğimizde de fiyat açısından daha ulaşılabilir noktalar o zaman olacaktır diye düşünüyoruz."

Tüketicinin ihtiyacına göre Citroen Ami ve Renault Twizy gibi mikro mobilite çözümlerinin gelecekte TOGG'da olabileceğini söyleyen Karakaş, bu durumun biraz pazardaki fırsatların gelişimi ile alakalı olduğunun altını çizdi.

Togg’un testlerinde gelecekte değişecek kriterleri de hesaba katarak çalışmaların ilerlediğini ifade eden Karakaş, 2022 yılında regülasyonların bir kısmının değiştiğini, bunların içerisinde çarpışma testlerinin de yer aldığını, örneğin yan yana oturan iki kişinin kafalarını çarpmaması için ortaya hava yastığı koyuması gerektiğini söyledi.

Bunun daha kanunlaşmadığını söyleyen Karakaş, söz konusu regülasyonların hepsini "Dönüşürse ne olur?" şeklinde düşünerek hareket ettiklerini, bunların hepsinin bir anda ggelirse ne yapacaklarına yönelik tartıştıklarını ifade etti.

2023 yılının ilk çeyreğinde bu sürecin tamamlanacağını tahmin eden Karakaş, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde söz konusu süreç tamamlandıktan sonra akıllı cihazların lansmanına ve satışına başlayacaklarını açıkladı.

Yeni nesil kullanıcıların araçlarla buluşma noktalarının değiştiğini belirten Karakaş, bu alanda yıkıcı yaklaşımların sergilendiğini, bunların hepsini gözlemlediklerini söyledi. Diğer üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları ve farklılıkları tespit ettiklerini ifade eden Karakaş, "Çıkardığımız sonuç şu: Kullanıcıların ihtiyaçları temelde bilgi toplamak ve bunun yanında dokunarak test etmek" dedi.