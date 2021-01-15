Yerli Uygulamalar İçin Üç GSM Operatöründen İş Birliği!

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, yerli uygulamalar için ortak bir karar aldı. Üç GSM operatörü tarafından alınan karar, BiP ve Yaay kullanıcılarını oldukça sevindirdi.

Yerli Uygulamalar BiP ve Yaay İçin Yeni Karar

Türk Telekom kullanıcıları son dönemde kullanım oranı ciddi oranda artan mesajlaşma uygulaması BiP’i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom’un sosyal medya uygulaması olan Yaay’ı internet kotalarından herhangi bir harcama yapmasına gerek olmadan kullanma imkanına sahip olacak. Vodafone İletişim Pass paketine sahip olan kullanıcılar ise her iki uygulamayı da internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell kullanıcılarının internetinden harcama yapmadan Türk Telekom’un sosyal medya platformu Yaay uygulamasını kullanabilecek olması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülke insanımız adına yapılan bu işbirliğimizin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom kullanıcılarının Turkcell’in son zamanlarda kullanım oranında ciddi oranda artış meydana gelen mesajlaşma uygulaması BiP’i internet kotasından harcama olmadan kullanabilmesi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer işbirliklerinin artmasını temenni ediyorum. Turkcell ve Vodafone yöneticilerini ve bu süreçte katkısı bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, "İletişim Pass kapsamında sunduğumuz mevcut uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldık. Tarifesi içinde İletişim Pass paketi olan tüm müşterilerimiz şubat itibarıyla yerli mesajlaşma uygulamalarını diğer uygulamalarla birlikte süresiz ve ücretsiz kullanırken, tüm Vodafone müşterilerimize ise bu uygulamaları 1 ay boyunca ücretsiz sunacağız. Vodafone olarak, üç operatörün beraber geliştireceği, uluslararası seviyede rekabet edebilecek sektörel ve yerli platformlara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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