Yaay APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,763
- DOSYA BOYUTU 16 MB
- Üretici TT Ventures A.Ş.
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Yaay APK, yerli sosyal medya uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Yaay APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz yerli sosyal medya uygulaması olarak öne çıkıyor. Türk Telekom’un sosyal medya uygulaması Yaay, Twitter’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ancak, Twitter’dan farklı özelliklere de sahip. Örneğin, Yaay sosyal medya uygulamasında bir rozet sistemi var. Paylaşımlarınıza gelen beğeniler, yorumlar ve sizin yaptığınız yorumlar, alıntılamalar dahil her şeyden puan topluyorsunuz.
Yerli sosyal medya uygulaması Yaay APK’da içerikler kategorilere göre paylaşılıyor. Teknoloji, müzik, spor, haber, mizah, magazin, siyaset, otomobil, tatil, moda daha birçok kategoriden ilgi alanlarınıza uygun olanları seçip içerikleri filtreleyebiliyorsunuz.
Yaay APK İndir
İçerikler her kategorinin altında herkese açık olarak paylaşılıyor, dolayısıyla herkes görebiliyor. Takip ettiğiniz kişilerin içerikleri de takip ettiğiniz kategoriler de tek bir sayfada sizinle paylaşılıyor. Twitter’daki gibi gündem altından en çok konuşulan konuları görebiliyorsunuz.
Eğer siz de farklı sosyal medya uygulamalarını keşfetmek istiyorsanız, bu serüvene Yaay APK ile başlayabilir ve diğer insanlarla etkileşime girebilirsiniz.
Yaay Uygulaması Özellikleri
- Doyasıya keşfedin.
- Bildirimler ile güncel kalın.
- İlgi alanlarınıza göre kategorileri takip edin ve paylaşım yapın.
- Arkadaşlarınızla iletişimde kalın.
- Profil sayfanızı kişiselleştirin, istediğiniz gönderiyi sabitleyin.
- İstediğiniz içeriği yoruma kapatın, fikirlerinizi özgürce paylaşın.
Yaay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 149
- DOSYA BOYUTU 139.4 MB
- Üretici TT Ventures A.Ş.
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Yaay, Türk Telekom tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen bir yerli sosyal medya uygulamasıdır.
Yaay sosyal medya uygulamasını iPhone’unuza indirin ve Türkiye’nin yeni sosyal ağ platformuna katılın. Yeni yerli sosyal medya uygulaması Yaay, popüler sosyal mecralardan Twitter’a fazlasıyla benziyor, benzetiliyor.
Yaay sosyal medya uygulaması farklı olarak rozet sistemi sunuyor. Paylaşımlarınıza gelen her beğeni puana dönüşüyor, yüksek puan da sizi diğer kullanıcılardan ayırıyor; bir yerde fenomen oluyorsunuz.
Yaay sosyal medya uygulaması özellikleri şu şekildedir:
- Yenilikçi rozet sistemi: Beğeni aldıkça puan toplayın, rozet sisteminde yukarı çıkın!
- Kategoriler: Kategoriler, sadece ilginizi çeken konuları takip etmenizi sağlıyor. Binlerce içerik arasında kaybolmayın!
- Yoruma Kapalı İçerikler: Dilediğiniz içeriği yoruma kapatın, fikirlerinizi “özgürce” paylaşın.
- Kullanımı Kolay Arayüz: Birçok özelliği, sade ve kullanıcı dostu tasarımla kullanın.
Türkiye’nin yeni sosyal medya uygulaması olarak öne çıkarılan Yaay’da içerikler kategorize edilmiş. Teknoloji, moda, magazin, siyaset, mizah, kültür sanat gibi kategoriler arasından ilginizi çekenleri takibe alıyor, her kategorinin altında paylaşılanları doğrudan görüyorsunuz.
Yaay İndir
Takip ettiğiniz kişilerin içerikleri ile birlikte takip ettiğiniz kategorileri tek bir sayfa görebiliyorsunuz. Twitter’daki gibi hashtag ve gündem özellikleri var. En çok paylaşılan etiketleri ve gündemi belirleyen konuları ayrı bir bölümde görüyorsunuz. Gizlilikden bahsedecek olursak, istediğiniz içeriği yoruma kapalı yapma şansına sahipsiniz.