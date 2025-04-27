Yaay APK, yerli sosyal medya uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Erkan Calp - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yaay APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz yerli sosyal medya uygulaması olarak öne çıkıyor. Türk Telekom’un sosyal medya uygulaması Yaay, Twitter’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ancak, Twitter’dan farklı özelliklere de sahip. Örneğin, Yaay sosyal medya uygulamasında bir rozet sistemi var. Paylaşımlarınıza gelen beğeniler, yorumlar ve sizin yaptığınız yorumlar, alıntılamalar dahil her şeyden puan topluyorsunuz.

Yerli sosyal medya uygulaması Yaay APK’da içerikler kategorilere göre paylaşılıyor. Teknoloji, müzik, spor, haber, mizah, magazin, siyaset, otomobil, tatil, moda daha birçok kategoriden ilgi alanlarınıza uygun olanları seçip içerikleri filtreleyebiliyorsunuz.

Yaay APK İndir

İçerikler her kategorinin altında herkese açık olarak paylaşılıyor, dolayısıyla herkes görebiliyor. Takip ettiğiniz kişilerin içerikleri de takip ettiğiniz kategoriler de tek bir sayfada sizinle paylaşılıyor. Twitter’daki gibi gündem altından en çok konuşulan konuları görebiliyorsunuz.

Eğer siz de farklı sosyal medya uygulamalarını keşfetmek istiyorsanız, bu serüvene Yaay APK ile başlayabilir ve diğer insanlarla etkileşime girebilirsiniz.

Yaay Uygulaması Özellikleri