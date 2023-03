Yeşil Goblin Spider-Man Evrenine Geri Dönebilir

Ünlü oyuncu Willem Dafoe, Sam Raimi'nin yönettiği ilk Spider-Man filminde, kötü Yeşil Goblin karakterine dönüşen milyarder bilim adamı Norman Osborne'u canlandırmıştı. Yeni Spider-Man filmi Spider-Man: No Way Home için rolüne geri dönmesi istendiğinde, bazı koşulları olduğunu açıkça belirtti.

Usta oyuncu, şartlar sağlandığı takdirde gelecekte çekilebilecek Spider-Man filmlerinde rol almaktan büyük keyif duyacağını söyledi.

Willem Dafoe: "Yeşil Goblin Harika Bir Rol"

İlk şartı, rolünün gerçek bir parçası olmasıydı. Daha önceki Mulderville röportajında da belirttiği gibi, sadece filmde kısa bir süreliğine görünmek istemedi. Aksiyon sahnelerinde yer almak istediğini söyledi.

İlk söylediğim şey...senaryo bile yokken bana sunum yaparlarken, "Dinle, orada sadece bir kameo olarak belirmek ya da yakın çekimlerde yer almak istemiyorum. Aksiyonu ben yapmak istiyorum, çünkü bu benim için eğlenceli." -Willem Dafoe

Inverse ile yapılan yeni bir röportajda, rolüne geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda Dafoe, "Her şey yolunda olursa, neden olmasın?" cevabını verdi. Dafoe daha sonra Norman Osborne/Yeşil Goblin karakterinin "harika bir rol" olduğunu söyledi. Usta oyuncu, son oynadığı Spider-Man: No Way Home filmiyle ilgili olarak "İkili bir rol olması sevdim. Yirmi yıl önce ve yakın zamanda, her iki kez de çok farklı deneyimlerdi, ama her ikisinde de iyi vakit geçirdim." yorumunu yaptı.