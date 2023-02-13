Deprem Bölgesinde Yıkılan Binalarla İlgili Yeni İddia: 'Zemin Sıvılaşması'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Konunun uzmanları da deprem bölgesinde yıkılan binaları incelemeye koyuluken bugün ortaya yeni bir iddia atıldı.

Büyük kayıpların yaşandığı bölgede incelemelerini sürdüren ve heyetiyle bölgede gerekli delilleri toplayan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ile Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların en büyük sebebinin zemin sıvılaşması olduğunu belirtti.

Sıvılaşma Tehlikesi Bulunan Zeminler Böyle Depremleri Kaldıramıyor

İki büyük depremin son 100 yılın en büyük felaketi olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sıvılaşma tehlikesi bulunan zeminler üzerinde dikilen binaların depremin sarsıntı şiddetine dayanamadığını ifade ediyor. Prof Dr. Hasan Sözbilir, inceleme için çektiği videolarda zemin sıvılaşması nedeniyle kullanılmaz hâle gelen binaları da görüntülüyor ve binaların zemine gömüldüğü görülen görüntülerde bazı araçların da zemin sıvılaşması nedeniyle binaların altına sıkıştığı gözlemlenebiliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in açıklamalarının tamamı şu şekilde: