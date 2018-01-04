Yılbaşı Gecesi WhatsApp'tan 75 Milyar Mesaj Gönderilmiş

Her ne kadar yeni yıla sakin bir şekilde girmiş olsam da telefonum için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Zira saatler 2018'in ilk dakikalarını gösterdiğinde WhatsApp ahalisinden art arda mesajlar yağmaya başladı. Bilhassa WhatsApp gruplarında karşılıklı kutlama mesajları, tam anlamıyla bildirim fırtınasına neden oldu.

Peki, sizce WhatsApp kullanıcıları yılbaşı gecesinde toplam ne kadar mesaj göndermiştir? Tabii o gece bunu merak etmediğinizin farkındayım ancak bu haberi okuyorsanız artık merak ediyorsunuz demektir.

Gencinden yaşlısına hemen herkesin kullandığı WhatsApp, yılbaşı gecesi inanılmaz bir mesaj trafiği yaşadı. Öyle ki, kullanıcılar yılbaşı gecesi toplamda 75 milyar mesaj göndermiş. Öte yandan bu rakamın 13 milyarını fotoğraflar, 5 milyarını ise videolar oluşturmuş.

Şirket, geçen aylarda paylaştığı verilerde kullanıcıların günlük 55 milyar mesaj, 4,5 milyar fotoğraf ve 1 milyar video gönderdiğini ortaya koymuştu. Dolayısıyla yılbaşı etkisini de hesaba katarsak söz konusu rakamların hiç de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Yukarıda da belirttiğim gibi bu kadar çok mesajın atılmasında tabii ki insanların arkadaş ve iş ortamları için oluşturdukları grupların etkisi bir hayli fazla.

Biz de bu vesileyle geçmiş yeni yılınızı bir kez daha kutlamış olalım. Peki, siz yılbaşı gecesi en çok hangi uygulamayı kullandınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.