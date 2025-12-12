2.558 TL'lik Hogwarts Legacy Ücretsiz Oldu! Hemen Alın
Epic Games, RPG türündeki oyunu ücretsiz yaptı. Peki, bu oyunu kütüphaneye eklemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, Hogwarts Legacy'i ücretsiz yaptı.
- Oyunu kütüphaneye eklemek için 18 Aralık 2025 tarihine kadar zamanınız var.
- Hogwarts Legacy, açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket bu kez RPG türündeki bir oyunu ücretsiz yaptı. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.
Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?
Epic Games, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayan Hogwarts Legacy'i bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 18 Aralık 2025 tarihine kadar zamanınız var.
Hogwarts Legacy Fragmanı
Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?
Hogwarts Legacy, açık dünya RPG türünde bir oyundur. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.
Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan