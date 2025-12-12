2.558 TL'lik Hogwarts Legacy Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirket bu kez RPG türündeki bir oyunu ücretsiz yaptı. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayan Hogwarts Legacy'i bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 18 Aralık 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Hogwarts Legacy Fragmanı

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

Hogwarts Legacy, açık dünya RPG türünde bir oyundur. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.

Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz

Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri