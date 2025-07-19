YKS 2025 Sonuçları Açıklandı! Sonuçlar Nasıl Öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarını açıkladı. YKS tercih işlemlerinin hangi tarihte yapılacağı da belli oldu. Peki, YKS sonuçlarına nasıl bakılır?

YKS 2025 Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları, ÖSYM'nin resmî web sitesi üzerinden açıklandı. Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sayfasını ziyaret edebilir ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasını kullanabilirsiniz.

ÖSYM'nin sitesini ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi uygulamasını açtıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilir ve tercih sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına https://t.co/OQUswEvHQh adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/AgOZXRUOCr — Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) July 19, 2025

ÖSYM Başkanı Başkanı Bayram Ali Ersoy, resmî sosyal medya hesabı üzerinden sınav sonuçlarına dair açıklama yaptı. Ersoy yaptığı açıklamada "Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı" dedi ve şu şekilde devam etti: