YKS, KPSS ve DGS 2026 Tarihleri Belli Oldu!

YKS, KPSS ve DGS 2026 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklama ile birlikte sınav tarihleri belli oldu. Peki, YKS, KPSS ve DGS ne zaman yapılacak?

YKS, KPSS ve DGS 2026 Tarihi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden sınav tarihlerini duyurdu. 2026 ÖSYM sınav takviminin belli olduğunu belirten Ersoy, YKS'nin 20-21 Haziran tarihlerinde, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) ise 1 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül tarihinde, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim tarihinde, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.

