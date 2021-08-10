YKS (TYT ve AYT) Baraj Puanı Düşürüldü

YKS (TYT-AYT) baraj puanı düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında TYT, AYT ve YDT'nin yeni baraj puanları belli oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) geçerli olan baraj puanının daha alt seviyelere çekme kararını resmen açıkladı. Geçtiğimiz günlerden bu yana öğrenciler tarafından merak edilen YKS barajı düştü mü sorusu, Cumhurbaşkanı ve YÖK'ün resmi açıklamalarıyla cevaplanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası YÖK sınav baraj puanının düşürülmesiyle ilgili detayları paylaştı. YÖK'ün paylaştığı verilere göre baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar tarafından detaylandırılan yeni baraj puanlarda Covid-19 pandemisinin etkisi ele alındı.

YKS (TYT-AYT) Baraj Puanı Kaça Düştü?

Bildiğiniz üzere YÖK tarafından yürütülen bu çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise YKS sınavına giren öğrencilere müjdeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Gençlere bir müjde vereceğini söyleyerek bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı şunları aktardı:

"Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.



Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2021

Başkan'ın açıklamasında ayrıca 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı da ifade edildi. Merkezi ve ek yerleştirme dahilinde boşta kalan sınav öğrencileri bu ikinci ek yerleştirme imkanından yararlanacak. Buna göre TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adaylar kontenjanı olan bölümlere yerleşebilecek.

"Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir. Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."