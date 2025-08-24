Yeni İş Modeli: Yolda Kalan Elektrikli Otomobillere Mobil Şarj İstasyonu!

Otomotiv sektöründe trendler yeniden belirlenirken konuyla ilgili yeni iş modelleri de oluşmaya başladı. Özellikle elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte elektrikli otomobil şarj altyapıları güçlenirken konuyla ilgili yeni start up fikirleri de konuşuluyor. İşte karşınızda mobil elektrikli otomobil şarj istasyonu ve detayları...

Yolda Kalırsanız Onu Arayın: Mobil Şarj İstasyonu!

Elektrikli araçlar hayatımıza hızla girmiş olsa da özellikle uzun yolculuklarda en büyük endişe hâlâ aynı: “Ya şarjım biterse?”. Tam da bu noktada sıra dışı bir çözüm sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir vatandaş Fiat Doblo aracının arkasına jeneratör kurarak elektrikli araçlara mobil şarj hizmeti sunmaya başladı.

O kadar şarj kuyruğu paylaşımlarından sonra geç bile kalındı

pic.twitter.com/z7ofoy9YiR — Tesla Maniac (@modelyturkiye) August 23, 2025

X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan bir gönderiye göre bu girişimci ruha sahip bir vatandaş Fiat Doblo model aracının arka kısmına büyükçe bir jeneratör yerleştirmiş. Amaç oldukça net "şarjı biten elektrikli otomobillere anında destek sağlamak". Taşınabilir mobil jeneratör sistemi sayesinde yolun ortasında kalan sürücülere hızlı bir şekilde enerji ulaştırılıyor.

Konuyla ilgili paylaşılan videoda Hyundai marka elektrikli bir otomobil park halinde şarj problemi yaşıyor. Bu noktada imdada yetişen mobil şarj istasyonu aracın şarj olmasını sağlıyor. Ardından elektrikli otomobil yoluna kaldığı yerden devam ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi toplayan bu video pek çok kişiye yeni bir iş modelinin de var olduğunu gösterdi.

Bu video ile birlikte artık çevremizde mobil şarj hizmeti veren yeni firmaları veya şarj istasyonu sahibi markalardan mobil destek ekiplerini görmeye başlayabiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...