Merakla Beklenen Sorunun Cevabı: Togg T10X ve T10F Euro NCAP Testinde!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'a ilk modeli T10X'i piyasaya sürdüğü günden beridir tek bir soru soruluyordu: Togg kaza testi sonuçları ne zaman yayınlanacak? Konuyla ilgili olarak markanın Euro NCAP testlerine girdiği ortaya çıktı. Peki Togg T10X - T10F Euro NCAP kaza testi sonuçları nasıl çıkabilir? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10X ve T10F Euro NCAP Testinde!

Elektrikli otomobil rekabeti Avrupa'da her geçen gün daha da kızışırken yerli üretici Togg da küresel pazarda kendine yer açmak için kritik bir adım attı. Togg’un hem SUV modeli T10X hem de yeni sedan modeli T10F Euro NCAP test programına dahil edildi.

Her iki araç da kısa süre önce kurumun resmi veri tabanında görünmeye başladı. Bu da araçların test sürecine hazır hale getirildiğini ve resmi başvurunun tamamlandığını ortaya koyuyor. Henüz test sonuçları kamuoyuna açıklanmadı.

Ancak Togg'un sahip olduğu ileri güvenlik teknolojileri, aktif sürüş destek sistemleri ve modern altyapısı, testlerden yüksek skorla çıkacağına dair beklentileri artırıyor. Otomotiv uzmanları T10F modelinin 5 yıldızla ödüllendirilmesine kesin gözüyle bakıyor. Peki Euro NCAP testleri Avrupa'da satış için yasal bir zorunluluk mu yoksa markaların müşterilerle olan güven ilişkisini mi pekiştiriyor?

Burada önemli bir detayı vurgulamakta fayda var: Euro NCAP testleri yasal bir zorunluluk değil. Yani bir araç bu teste girmeden de Avrupa'da satışa sunulabilir. Ancak tüketici güveni, sigorta poliçeleri, devlet alımları ve kurumsal filo satışları gibi birçok konuda Euro NCAP puanı ciddi bir referans olarak kabul ediliyor.

(Togg T10X ve T10F gibi popüler elektrikli otomobil modellerinin testlerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz)

Bu yüzden markalar Avrupa pazarında rekabet edebilmek için bu test sürecini gönüllü olarak tamamlıyor. Togg’un bu listeye giriş yaptığı dönemin T10F’in piyasaya çıkış takvimiyle çakışması da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarda T10F için ön siparişlerin Eylül ayında alınacağı ve ilk teslimatların aynı ay içinde başlayacağı duyurulmuştu.

Bu takvim sadece Türkiye için değil Almanya gibi Avrupa ülkeleri için de geçerli olabilir. Her ne kadar şu aşamada Togg'dan Avrupa satış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Euro NCAP’e dahil edilen araçlar genellikle kısa süre içinde Avrupa pazarına sunuluyor. Togg’un bu süreci erkenden başlatması markanın Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine eş zamanlı açılım yapma hedefi taşıdığını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...