YouTube, Neden İhtiyaç Duyulduğuna Anlam Veremeyeceğiniz Bir Özelliği Test Etmeye Başladı!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, geçtiğimiz yıllarda TikTok ve Instagram gibi rakiplerine ayak uydurmak amacıyla YouTube Shorts isimli yeni video akışını hayata geçirmişti. Tıpkı Reels ve TikTok videolarında olduğu gibi dikey formatta sunulan Shorts videoları, doğal olarak kullanıcıların telefonlarını dikey konumda tutarak izlemesini gerektiriyordu.

Ancak YouTube, bu zorunluluğu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan iddialara göre şirket, mobil uygulamasında Shorts videolarını yatay modda izleme seçeneği sunacak yeni bir özelliği test ediyor. Eğer bu yenilik hayata geçerse, kullanıcılar dikey formatlı Shorts videolarını alışılmışın dışında bir şekilde, telefonlarını yatay tutarak da izleyebilecek.

Shorts Videoları Telefon Yatay Formdayken de İzlenebilecek

YouTube'un "Shorts'u Döndür" adını verdiği yeni özellikle birlikte, kullanıcılar artık telefon veya tabletlerini yatay konumda kullanırken bile Shorts videolarını izleyebilecek. Aktarılan bilgilere göre, bu seçenek etkinleştirildiğinde Shorts videoları dikey formatlarını koruyacak, ancak ekranın boş kalan kısımları siyah olarak görüntülenecek.

Tam da bu nedenle, dikey çekilmiş ve dikey formatta gösterilmek üzere tasarlanmış bu videolar, yatay ekranda oldukça küçük görünecek. Özellikle günümüz modern telefonlarının yaklaşık 20:9 en boy oranına sahip ekranlarında, bu yeni görüntüleme şeklinin pek de pratik olmadığı belirtiliyor. Kimi yorumculara göre, bu şekilde Shorts izlemek, telefonu dik tutarak yatay bir YouTube videosu izlemek kadar anlamsız bir deneyim sunabilir.

Şu anda Android telefonlarda test aşamasında olan yeni özellik, YouTube uygulamasının Ayarlar menüsündeki Erişilebilirlik bölümünde yer alacak. Buradaki "Shorts'u Döndür" seçeneği aktif hale getirildiğinde, cihaz yatay moda geçtiğinde Shorts videoları da yatay düzene geçiş yapacak. Bu yatay düzende, video kontrol araçları ekranın sağ tarafında, oynatma çubuğu ise alt kısımda konumlanacak.

Engelli Bireyler İçin Faydalı Olabilir

YouTube Shorts'a gelen yeni yatay izleme seçeneği, videoların dikey formatıyla cihazların yatay duruşu arasındaki bariz uyumsuzluk nedeniyle ilk bakışta anlamsız gelebilir. Ancak, bu özelliğin özellikle bir erişilebilirlik çözümü olarak sunulduğunu vurgulamak önem taşıyor.

Bu yenilik, telefonlarını sürekli olarak dikey moda döndürmekte zorlanan hareket engelli bireyler veya videoları genellikle cihazlarını yatay monte ederek izleyen ancak ekran yönünü değiştirmekte güçlük çeken kullanıcılar için oldukça faydalı bir alternatif olabilir. YouTube'un bu yeni özelliğini ne zaman tüm kullanıma sunacağı henüz merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!

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