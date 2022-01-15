YouTube Akıllı İndirme Özelliğini Test Ediyor

YouTube, Akıllı İndirme özelliği üzerinde çalışıyor. Popüler video paylaşım hizmetini kullanan kullanıcılar, yeni özellik sayesinde mobil veri tasarrufu yapabilecek. Kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliğe dair ayrıntılar haberimizde.

YouTube Akıllı İndirme Özelliği Nedir, Ne Zaman Gelecek?

Popüler video paylaşım hizmeti YouTube, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin Akıllı İndirme isimli yeni bir özelliği test etmeye başladığı açıklandı. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak özellik, mobil veri tasarrufu yapılmasını mümkün hale getirecek.

Yeni özelliğin şu anda Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda test edildiği belirtildi. YouTube uygulaması, yeni özellik sayesinde Wi-Fi ağı üzerinden her hafta düzenli bir şekilde otomatik olarak 20 video indirecek.

Otomatik olarak indirilen videolara "Kitaplık" sekmesinde yer alan "İndirilenler" kategorisi üzerinden erişilebilecek. Böylelikle Wi-Fi ağına bağlı olmadığınız zamanlarda video izlemeye devam edebileceksiniz. Böylelikle mobil veriden tasarruf yapmış olacaksınız.

Video paylaşım hizmetine eklenecek yeni özellik, YouTube Music'te yer alan özelliğe oldukça benziyor. Bu özellik, mobil interneti sınırlı olan ya da hücresel kapsama alanının zayıf olduğu noktalarda oldukça kullanışlıdır.

Hangi videoların otomatik olarak indirileceğine algoritma karar verecek. Muhtemelen algoritma, kullanıcıların video izleme geçmişini inceleyerek ne tür videolar izlediğini tespit edecektir ve buna göre video indirecektir. Böylelikle alakasız, kullanıcıların izlemeyeceği videoların indirilmesinin önüne geçilecektir.

Aktarılan bilgilere göre cihazlarında sınırlı depolamaya sahip kullanıcıların herhangi bir indirme yapılmadan önce bilgilendirilecek ve böylece yer açmak için ilgili işlem gerçekleştirilecek. Bu özellik şu anda yalnızca Android'in en son sürümü olan Android 12'de desteklenmektedir.

Akıllı İndirme olarak isimlendirilen yeni özellik, şu anda yalnızca belirli bölgelerde bazı kullanıcıların kullanımına açıldı. Test süreci kapsamında olan kullanıcılar, ayarlar sayfasında yer alan "Yeni özellikleri dene" bölümünden yeni özelliği aktif hale getirebilecek.

Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek olan özellik, YouTube Premium abonelerine özel olarak geliştiriliyor. Yeni özelliğin tüm YouTube Premium abonelerine sunulması için test sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Şirket, söz konusu özelliğin ne zaman sunulacağını henüz açıklamadı.

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