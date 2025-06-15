Artık YouTube'da Reklamlardan Kurtulmak İmkansız Hale Gelecek

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, son dönemde sık sık değişen reklam politikalarıyla gündeme geliyor. Özellikle reklam engelleyicilere karşı aldığı önlemlerle dikkat çeken platform, aynı zamanda hem reklam çeşitliliğini hem de gösterim sıklığını artırmış durumda. Hatta şirketin bu politikası kapsamda, kullanıcılar geçtiğimiz dönemlerde ilk kez uzun süreli ve atlanamayan reklamlarla da karşılaşmaya başladı.

Gelen son bilgilere göre Google, YouTube’un reklam stratejisinde yeni bir değişikliğe daha hazırlanıyor. Şirket, daha önce yalnızca sınırlı sayıdaki markaya sunulan 30 saniyelik atlanamayan reklamları, artık daha geniş bir reklamveren kitlesi için kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Atlanamayan Reklamların Sayısı Artacak

Aktarılan bilgilere göre Google, daha önce yalnızca belirli markalar için özel başvuru ile sunulan 30 saniyelik atlanamayan reklamları, artık tüm reklamverenlerin kullanımına açma kararı aldı. Bu sayede markalar, herhangi bir ön onay sürecine ihtiyaç duymadan YouTube’da atlanamayan reklamlar yayınlayabilecek. Bu değişiklik, platformda bu tür reklamların sayısının önemli ölçüde artmasına yol açacak gibi görünüyor.

Güvenilir kaynaklar, Google’ın halihazırda bazı reklamverenlerle birlikte farklı süre seçeneklerine sahip atlanamayan reklamları test ettiğini belirtiyor. Buna göre reklamverenler, YouTube üzerinde 6, 15 ya da 30 saniyelik atlanamayan reklam formatları arasından seçim yapabilecek.

Google yetkilileri, bu yeni reklam modellerinin izleyicilerle kurulan marka etkileşimini önceki formatlara kıyasla daha fazla artırdığını savunuyor. Ancak öte yandan, platformdaki reklam sayısından zaten memnun olmayan birçok kullanıcı, şimdi de atlanamayan reklamların sayısının artacak olmasından rahatsız. Birçok kullanıcıya göre, Google bu sert reklam politikasıyla izleyicileri adeta YouTube Premium aboneliğine zorlamakta.

Peki siz YouTube'un yeni reklam poltikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...