Samsung'dan 10 Bin TL'lik Telefona One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımında artık sona yaklaşmış durumda. Güney Koreli teknoloji devi, şimdiye kadar birçok modelini yeni sürüme yükseltti. Ancak güncelleme süreci henüz tamamlanmış değil. Son gelen bilgilere göre şirket, uygun fiyatlı Galaxy modellerinden biri için daha One UI 8.5 güncellemesini küresel olarak kullanıma sunmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy A16, One UI 8.5 Güncellemesi Aldı mı?

Samsung, ülkemizde yaklaşık 10 bin TL başlangıç fiyatına sahip Galaxy A16 için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini ilk olarak Güney Kore'de kullanıma sunmuştu. Gelen son bilgilere göre şirket, güncellemenin dağıtımını diğer ülkelere de genişletmeye başladı.

A165FXXS9CZCA sürüm numarasıyla yayınlanan yeni yazılım, One UI 8.5 yeniliklerinin yanı sıra Mayıs 2026 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Ayrıca Türkiye de güncelleme kapsamındaki ülkeler arasında.

Güncelleme küresel olarak dağıtıma çıkmış olsa da Samsung, her zaman olduğu gibi bunu kademeli olarak sunuyor. Bu nedenle bir Galaxy A16 kullanıcısıysanız One UI 8.5 güncellemesini çoktan almış olabilirsiniz. Eğer henüz cihazınıza ulaşmadıysa ise endişelenmenize hiç gerek yok çünkü güncellemenin önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor. Bu sırada ise sabırla beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok.

Samsung One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Samsung'un Galaxy A16 modeli için yayınladığı One UI 8.5 güncellemesinin boyutu yaklaşık 2 GB. Bu nedenle güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli depolama alanı bulunduğundan emin olmanız gerekiyor. Depolama alanınız yetersizse kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilir, gereksiz dosyaları temizleyebilir veya fotoğraf ve videolarınızı OneDrive, Google Drive gibi bulut hizmetlerine yedekleyerek cihazda ek alan açabilirsiniz.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Mobil cihazınıza One UI 8.5 güncellemesini yüklemek oldukça basit. Öncelikle Ayarlar uygulamasına giriş yapmalısınız. Bu uygulama üzerinden Yazılım Güncellemesi bölümüne ulaşmalısınız. Buradan yeni bir güncelleme gelip gelmediğin kontrol edebilir, güncelleme var ise "İndir ve Yükle" butonuna dokunarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirme işlemi bittikten sonra kurulum başlayacaktır.

Bu arada kurulum sırasında herhangi bir sorun yaşamamak için telefonunuzun en az yüzde 30 şarj seviyesine sahip olduğundan ve yeterli depolama alanı bulunduğundan emin olmanızda fayda var.

Samsung Galaxy A16 Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Samsung Galaxy A16, 2024 yılında Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürülmüştü. Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz, 202'in ilk yarsında Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alırken, aynı yılın sonlarında Android 16 tabanlı One UI 8.0'a yükseltildi.

Samsung'un mevcut güncelleme politikasına göre Galaxy A16'nın önünde dört büyük Android yükseltmesi daha var. Bu da cihazın gelecekte Android 17, Android 18, Android 19 ve Android 20 güncellemelerini alabileceği anlamına geliyor. Yani 2030 yılına kadar desteklenecek.

Editörün Yorumu

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini ilk olarak Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunmuştu. Ancak güncellemenin önceki Galaxy modellerine ulaşması beklenenden daha uzun sürdü. Hatta birçok kullanıcı gibi ben de Galaxy S25 Ultra cihazımda güncellemeyi oldukça geç alanlar arasındaydım.

Neyse ki Samsung, ilk dönemdeki yavaş ilerleyişin ardından dağıtım sürecini oldukça hızandırdı ve kısa sürede daha fazla modele yeni sürümü ulaştırmayı başardı. Galaxy A16 gibi uygun fiyatlı bir modelin de One UI 8.5 güncellemesine kavuşmuş olması güzel bir gelişme.