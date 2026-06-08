12 GB RAM'li Ucuz Telefon Yolda! 8000 mAh Batarya ve Dahası

OnePlus'ın merakla beklenen telefonu Turbo 6x Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Turbo 6x Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Şık bir görünüme sahip telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabilecek.

OnePlus Turbo 6x Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Turbo 6X Pro, 10 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Turbo 6, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Turbo 6x Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Turbo 6X Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OnePlus Turbo 6x Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo 6X Pro'nun 1000 yuan civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 817 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

OnePlus Turbo 6x Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 7400 Super

Dimensity 7400 Super RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera

OnePlus Turbo 6x Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Dimensity 7400'ün Super sürümü bulunacak. Bu sürüm daha önce hiçbir mobil cihazda kullanılmamıştı. Fikir vermesi açısından Dimensity 7400 işlemcisi, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, popüler online FPS oyunu Call of Duty: Mobile'ı ise ortalama 72 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. İşlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada Dimensity 7400'ün Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de yer aldığını belirtelim.

OnePlus Turbo 6x Pro'nun Ekranı Nasıl Olacak?

Turbo 6x Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğüne sahip olacak. Telefonda çok canlı renklere sahip AMOLED ekran bulunacak. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Cihaz ayrıca 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada Turbo 6'da 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut.

Turbo 6'nın ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

OnePlus Turbo 6x Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Turbo 6'da 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 80W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Turbo 6x Pro'nun ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.