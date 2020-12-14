YouTube Çöktü Mü? Gmail Çöktü Mü? Google Drive Çöktü Mü? Tüm Detaylar

Youtube çöktü mü? Google Drive çöktü mü? Gmail çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? Eğer Google servislerine erişimde bazı sorunlar yaşıyorsanız panik olmanıza gerek yok, yalnız değilsiniz. Görünüşe göre dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kullanıcı bazı Google servislerine erişimde sorunlar yaşıyor. Peki Google Drive, Youtube ve Gmail çöktü mü ve ne zaman düzelecek? Gmail, YouTube Neden açılmıyor?

Youtube çöktü mü? Google Drive çöktü mü? Gmail çöktü mü? Neden Açılmıyor?

Kısa bir süredir pek çok kullanıcının Google'ın bazı servislerine erişimde sorunlar yaşadığı görülüyor. Youtube ne zaman düzelecek? Gmail ne zaman düzelecek? Kullanıcıların yaşadığı başlıca sorunlar şu şekilde:

Gmail'e giriş yapamamak, e-posta gönderememek ve alamamak.

Google Drive'a dosya yükleyememek ya da var olan dosyaları indirememek.

YouTube'da video izleyememek. Video upload edememek.

Google tarafından henüz çökme ile ilgili bir açıklama gelmedi. Youtube'un ve diğer Google servislerinin ne zaman düzeleceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Sorunun Google sunucularından kaynaklanan bir hatadan dolayı yaşandığı söyleniyor.

Güncelleme: Sorun çözüldü ve Google servislerine yeniden erişim sağlanmaya başladı.

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