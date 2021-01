YouTube, Donald Trump'ın Kanalını Askıya Aldı

Donald Trump'ın YouTube kanalı askıya alındı. YouTube tarafından kanalın neden askıya alındığı ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Donald Trump'ın kanalı neden askıya alındı? Gelin detaylara birlikte göz atalım.

YouTube tarafından yapılan açıklamada kanalın neden askıya alındığı ile ilgili şu cümlelere yer verildi:

"İncelemeden sonra ve devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler ışığında, politikalarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle Donald J. Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık. Artık 1. ihtarı var ve yeni içerik yüklemesi * en az * 7 gün süreyle geçici olarak engelleniyor. Şiddetle ilgili süregelen endişeler göz önüne alındığında, yorumlar bölümünde bulunan güvenlik endişelerinin olduğu diğer kanallara yaptığımız gibi, Başkan Trump'ın kanalındaki yorumları da süresiz olarak devre dışı bırakacağız."

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z