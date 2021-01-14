YouTube, Donald Trump'ın Kanalını Askıya Aldı

Donald Trump'ın YouTube kanalı askıya alındı. YouTube tarafından kanalın neden askıya alındığı ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Donald Trump'ın kanalı neden askıya alındı? Gelin detaylara birlikte göz atalım.

Donald Trump'ın Kanalı Neden Askıya Alındı?

YouTube tarafından yapılan açıklamada kanalın neden askıya alındığı ile ilgili şu cümlelere yer verildi:

"İncelemeden sonra ve devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler ışığında, politikalarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle Donald J. Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık. Artık 1. ihtarı var ve yeni içerik yüklemesi * en az * 7 gün süreyle geçici olarak engelleniyor. Şiddetle ilgili süregelen endişeler göz önüne alındığında, yorumlar bölümünde bulunan güvenlik endişelerinin olduğu diğer kanallara yaptığımız gibi, Başkan Trump'ın kanalındaki yorumları da süresiz olarak devre dışı bırakacağız."

2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021

Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Donald Trump'ın kanalı açılsa bile yorumlar bölümü süresiz olarak devre dışı bırakılacak.

Donald Trump Kendi Sosyal Medya Platformunu Kuruyor

Donald Trump kendi sosyal medya platformunu kuruyor. Şiddete teşvik eden paylaşımlar nedeniyle Donald Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Donald Trump yaptığı açıklama ile kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı.

Twitter geçtiğimiz gün Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını duyurmuştu. Donald Trump, Twitter hesabının süresiz askıya alınması sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. "Bunun olacağını tahmin ettim" diyen Trump açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."

6 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basılmıştı. Biden'ın zaferini kabul etmeyen Trump destekçileri, Kongre önünde polis ile karşı karşıya gelmişti ve polisler ile Trump destekçileri arasında çatışma yaşanmıştı.

Donald Trump da olayların yaşandığı sırada sosyal medya hesapları üzerinden bir dakikalık video paylaşmıştı. Başkan videoa yandaşlarına seçimin "hileli" olduğu konusunda ısrar etmeye devam ederken "eve gitmelerini" söylemişti. Sosyal medya devleri yayınlanan videoyu çok kısa süre içerisinde silmiş ve Trump'ın hesabını askıya almıştı.