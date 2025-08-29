YouTube Kanalları Paraya Para Demeyecek: Yeni Özellik Yolda!

YouTube, içerik üreticilerine yönelik gelir kapılarının sayısını artırmaya devam ediyor. Giderek çoğalan reklamlar, ücretli üyelikler ve Super Chat gibi yeniliklerle milyonlarca kanalın sadece YouTube'dan yeteri kadar gelir etmesini sağlayan platform, şimdi de "Gift Goals" isimli yeni bir para kazanma özelliğini test etmeye başladı.

Aktarılanlara göre, söz konusu özellik şu an için sadece mobil cihazlardaki canlı yayınlarda yalnızca ABD'deki içerik üreticileri tarafından deneyimlenebiliyor.

YouTube "Gift Goals" Nedir ve Nasıl Çalışır?

Bildiğini üzere YouTube'un halihazırda kullanılan "Hediyeler" özelliği, izleyicilerin içerik üreticilerine canlı yayın esnasında etkileşimli bağışlar göndermesini sağlıyor. Bu hediyeler, "Jewels" adı verilen sanal para birimiyle satın alınıyor. İçerik üreticileri ise bu hediyelerden "Rubies" kazanıyor ve her bir yakut bir sente karşılık geliyor.

Bu sistem sayesinde bir içerik üreticisi, temel olarak izleyicilerden bağışladığı her 100 Yakut için 1 dolar kazanmış oluyor. Bu hediyeler, canlı sohbetlerde yer alan Super Stickers'tan farklı olarak mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen dikey canlı yayınlarda ekranın üzerinde animasyonlu bir şekilde görüntüleniyor.

"Gift Goals" özelliği ise daha öncesine platforma gelen "Super Chat Hedefleri"nin Hediyeler'e uyarlanmış bir versiyonu. Yeni özellik, içerik üreticilerinin canlı yayınlar sırasında izleyicileri daha fazla etkileşime sokmak ve kanalların daha hızlı para kazanması için herkese açık hedefler belirlenmesine imkan tanıyor.

Örneğin, kanallar Gift Goals özelliği ile birlikte canlı yayında ne kadar Super Chat almak istediklerini belirleyebilecekler. Ayrıca hedefleri için belirli bir zaman dilimi de paylaşabilen kanallar, bu hedeflere katkı sağlayan izleyicileri canlı yayınlarda öne çıkarabilecek.

YouTube, şu anda test ettiği belirli içerik üreticileri ile ABD bölgesinde test ediyor. Ancak platform test sürecinin olumlu geçmesi durumunda Gift Goals özelliğinin gelecekte daha fazla bölgeye açılacağının sinyallerini veriyor. Özellikle Super Chat ve Liderlik Tablosu gibi canlı yayın özelliklerinin pilot bölgelerinden biri olan Türkiye'nin bu yeni özelliğe ne zaman kavuşacağı merak ediliyor.

Peki siz YouTube'un Gift Goals isimli yeni para kazanma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.