YouTube'dan Beklenmedik Özellik! Telefon Kullanmaya Ara Verdirecek!

YouTube, platformda uzun zaman geçirilmesinin en önemli sebeplerinden biri olan Shorts videolarının izlenme oranını düşürebilecek bir özellik sunmaya başladı. Kullanıcılar, bu özellik ile video izleme uygulamasında geçirdiği zaman üzerinde daha çok kontrol sahibi olurken ekran karşısında geçirilen süreyi de büyük ölçüde düşürebilecek.

YouTube Shorts'a Günlük İzleme Limiti Geldi

YouTube, Shorts videoları izleyen kullanıcılarına günlük kaydırma sınırı belirleme imkânı sundu. Kullanıcı tarafından seçilen kaydırma sınırına ulaşılması hâlinde platformdaki kısa video akışının günün geri kalanı boyunca duraklatıldığını gösteren bir uyarı ile karşılaşılıyor ve kullanıcı da buna göre ekrana biraz ara vermenin zamanının geldiğini anlıyor.

İlk bakışta Shorts sadece bir içerik formatı olarak görülebilir. Yatay videolara göre tek farkının videoların dikey ve kısa olduğu düşünülebilir. Ancak sonsuz kaydırma özelliğinin yatay videolar ile arasında ciddi bir fark yarattığını unutmamak gerekiyor. Kullanıcılar, YouTube'da Shorts videolarını kaydırarak sonsuz içerik arasında gezinebiliyor. Bu süreçte zamanın nasıl geçtiğinin bile farkında olmuyorlar.

Bu durumun farkında olan şirket, sorunu ele almak adına önemli adımlar attı. Daha önceki bazı hatırlatıcılara ek olarak günlük Shorts izleme sınırı getirilmesi, kullanıcıların ekran bağımlılığını azaltırken zamanı da daha iyi bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir. Kullanıcılar, uygulamada ne kadar zaman geçirdiğini daha ayrıntılı bir şekilde takip ederek daha dengeli bir telefon kullanımı elde edebilir.

Bu arada YouTube sadece yüksek ekran süresinin kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkilerini ele almanın yanı sıra günümüzün en büyük tehditlerden biri olan deepfake tehlikesine karşı da etkili bir adım attı. Şirket tarafından sunulan yeni benzerlik algılama özelliği, videolarda sesinizin ya da yüzünüzün yapay zeka tarafından oluşturulduğundan haberinizin olmasını ve bunları hızlıca kaldırmanızı sağlıyor.

Şimdilik sadece belirli ülkelerde kullanıma açık olan bu özellikten yararlanmak için kimlik doğrulaması yapmak gerekiyor. Bu doğrulama işleminin ardından telif hakkı ile korunan içerikleri tespit eden Content ID'ye benzer şekilde sizi yapay zeka ile taklit eden kişilerin videosunu bulabiliyorsunuz. Daha sonra isterseniz bunların yayından kaldırılması için talepte bulunabiliyorsunuz.