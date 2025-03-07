YouTube'da Kaliteli İçerik Üretip Abone Kazanamıyor Musunuz? Hype Özelliğini Deneyin

YouTube platformunda gördüğümüz bazı kanallar oldukça kaliteli videolar üretmelerine rağmen abone sayısı 500'ü geçmeyebiliyor. Hatta böyle üreticilerin videoları altında "Çok daha fazla aboneyi hak ediyorsun," tarzında yorumlara rastlamak çok muhtemeldir.

YouTube da bu kanalların değerinin bilinmesi için bir puan sistemini içerik üreticileri için aktif hale getirdi. "Hype" adı verilen özellik, küçük kanalların büyümesine doğrudan katkıda bulunuyor.

İzleyiciler, beğendikleri videolara "Hype Puanları" vererek bu videoların daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor. Böylece az abonesi olan kanalların keşfedilmesi için fırsat veriliyor.

YouTube Türkiye'de Kullanıma Açıldı

Şimdiye kadar sınırlı bölgelerde kullanılan bu özellik, artık daha fazla ülkede kullanıma sunuluyor.

Örneğin geçtiğimiz hafta Türkiye'de ücretli Hype puanları devreye girdi. Brezilya'da ise Android kullanıcıları, Studio Mobile üzerinden Hype yönetimini gerçekleştirebilecek.

Daha önce sadece Studio Web üzerinden yapılabilen bu işlem, artık mobil cihazlardan da kolayca halledilebilecek. İzleyicilerin desteğiyle videolar daha fazla kişi tarafından görülecek ve içerik üreticilerin görünülebilirliğini artırması için illa para ödemesine gerek kalmayacak.

Gençleri Korumak İçin Sınırlama Getirildi

Güncelleme sadece içerik üreticilerini desteklemekle bitmedi: Gençlerin güvenliğini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için de gelişmeler mevcut. Özellikle genç kullanıcıları korumak adına kumar içeriklerine yönelik yeni politikalar devreye alınıyor.

Artık online kumarhane reklamları veya benzeri içerikler, 18 yaş altı kullanıcılara gösterilmeyecek. Ayrıca, bu tür içerikler oturum açmamış kullanıcılar tarafından da görüntülenemeyecek. Spor bahisleri veya fiziksel kumarhanelerle ilgili içerikler bu kapsamın dışında tutulacak.