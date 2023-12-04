YouTube Videolarının İstatistikleri Artık Anlık Olarak Güncellenecek!

Google, YouTube'daki "beğeni" ve "görüntüleme" sayaçlarını, bir video görüntülendiğinde otomatik olarak yenilenecek şekilde değiştiriyor.

Şu anda platformda bir video izliyorsanız, siz klibi izlerken beğeni ve görüntüleme sayıları değişmiyor ancak bu güncellemeyle birlikte, bu iki istatistik anlık olarak yükselecek ve video oynatılırken ya da duraklatılmışken dönen sayı sayacının havalı bir animasyonunu gösterecek.

Yeni Özellik Kullanıcılara Sunulmaya Başlandı

Kullanıcılara haber verilmeksizin test süreci başlatılan bu yeni özellik pek çok kullanıcı tarafından fark edildi ve bazıları sayı sayacının animasyonundan rahatsız olduğunu belirtti.

Kullanıcıların bir diğer kısmı ise istatistiklerin anlık güncellenmesinden memnun olsa da animasyonun dikkat dağıtıcı olduğu konusunda hem fikirler.

Şimdilik bu yeni özelliğe tüm kullanıcılar erişemiyor ancak YouTube giderek daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya başladı, bu nedenle herhangi bir YouTube videosu üzerinden sizde de istatistiklerin anlık olarak güncellenip güncellenmediğini görebilirsiniz.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.