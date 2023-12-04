YouTube Videolarının İstatistikleri Artık Anlık Olarak Güncellenecek!
YouTube'a gelen yeni özellikle birlikte beğeni ve görüntülenme sayısı istatistikleri artık anlık olarak güncellenecek. İşte detaylar!
Google, YouTube'daki "beğeni" ve "görüntüleme" sayaçlarını, bir video görüntülendiğinde otomatik olarak yenilenecek şekilde değiştiriyor.
Şu anda platformda bir video izliyorsanız, siz klibi izlerken beğeni ve görüntüleme sayıları değişmiyor ancak bu güncellemeyle birlikte, bu iki istatistik anlık olarak yükselecek ve video oynatılırken ya da duraklatılmışken dönen sayı sayacının havalı bir animasyonunu gösterecek.
Yeni Özellik Kullanıcılara Sunulmaya Başlandı
Kullanıcılara haber verilmeksizin test süreci başlatılan bu yeni özellik pek çok kullanıcı tarafından fark edildi ve bazıları sayı sayacının animasyonundan rahatsız olduğunu belirtti.
Kullanıcıların bir diğer kısmı ise istatistiklerin anlık güncellenmesinden memnun olsa da animasyonun dikkat dağıtıcı olduğu konusunda hem fikirler.
Şimdilik bu yeni özelliğe tüm kullanıcılar erişemiyor ancak YouTube giderek daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya başladı, bu nedenle herhangi bir YouTube videosu üzerinden sizde de istatistiklerin anlık olarak güncellenip güncellenmediğini görebilirsiniz.
YouTube Music 2023 Özeti Geldi: Bu Yıl En Çok Ne Dinlediniz?
Apple Music ve Spotify'ın ardından YouTube Music'in 2023 özeti de kullanıma sunuluyor. Kullanıcıların kullanımına sunulan 2023 özeti, alışılagelmiş kişiselleştirilmiş hikâye formatını temel alıyor.
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