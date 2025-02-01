YouTube Kids
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13,901
- DOSYA BOYUTU 44 MB
- Üretici Google
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YouTube Kids, çocuklar için özel içerikler sunan YouTube uygulamasıdır.
YouTube Kids, Google’ın popüler video paylaşım sitesi YouTube’un çocuklar için uyarlanan versiyonu desem sanırım yanlış olmayacaktır. Android telefon ve tabletlere ücretsiz indirilebilen resmi YouTube Kids uygulaması küçük yaşta çocuklara özel içerikleri ücretsiz olarak sunuyor ve arayüzü de çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış oldukça basit, sade ve modern.
YouTube uygulaması dünya genelinde en çok kullanılan video paylaşım sitesi olduğundan her yaşta insan bu devasa platforma katkı sağlıyor. Hemen her türde içeriğe rastlamak mümkün olduğundan özellikle çocuklar için tehlike oluşturan bir platform.
YouTube Kids İndir
Tabii ki güvenli moda geçiş yaparak zararlı içeriklerin çıkmasını ve izlenmesini engellemeniz mümkün. Ancak bu seçeneğin etkinleştirilmesi sonrasında da çocuklar için uygun olmayan videolar çıkabiliyor. Tam bu noktada önerebileceğim Google’ın yeni mobil uygulaması YouTube Kids, her yaşta çocuğa özel video, kanal ve çalma listeleri sunuyor ve çocuğunuz hiçbir zararlı videoya takılmadan YouTube’da gezinmenin keyfini sürebiliyor.
Susam Sokağı, Thomas ve Arkadaşlar, TuTiTu gibi çocukların sevecekleri farklı türde içerikleri çocukların yaşlarına göre analiz ederek sunan YouTube Kids’in en beğendiğim özelliği de ebeveyn denetimi oldu. Bu seçenek sayesinde çocuğunuzun ulaşacağı videoları kısıtlayabiliyor ve zaman sınırlaması koyabiliyorsunuz.
Siz de Youtube Kids indirin ve Android cihazlarınızda çocuklar için uyarlanan Youtube'u keşfedin!
YouTube Kids
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,428
- DOSYA BOYUTU 193 MB
- Üretici Google
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YouTube Kids, her yaşta çocuğun seveceği videoları bir arada sunuyor.
YouTube Kids, Google’ın çocuklar için geliştirdiği ilk mobil uygulama olma özelliğini taşıyor ve hem iPhone hem de iPad’lere ücretsiz olarak indirmek mümkün. Adından da anlayacağınız üzere popüler video paylaşım platformu YouTube’un güvenli hali ve içeriğini tamamiyle çocuklara özel hazırlanmış video ve çalma listeleri oluşturuyor.
Bazılarının sadece video izlemek için bulunduğu bazılarının ise içerik üreterek gelir elde ettiği bir video paylaşım sitesi olan YouTube, herkesin kullanımına açık ve farklı türde milyarlarca videoyu bünyesinde barındırıyor.
Tabii ki bunca video arasında çocuklar için uygun olmayanlara da rastlamak mümkün. Tabii ki YouTube’un kendi içerisinde bir güvenlik kilidi seçeneği mevcut ve istenmeyen içerikler tek dokunuşla kapatılabiliyor. Ancak buna rağmen arama sonuçlarında çocuğunuzun zararlı bir videoya denk gelme olasılığı var. YouTube Kids ise bu sorun için hazırlanmış bir uygulama.
YouTube’dan Oynatma Listesi Nasıl İndirilir?
Dünyanın en büyük video izleme platformu olan YouTube’dan oynatma listesi nasıl indirilir? Sizler için anlatıyoruz.
YouTube Kids İndir
YouTube Kids uygulamasının içeriği tahmin edeceğiniz üzere çizgi film ve oyunlar gibi çocukların sevecekleri videolardan oluşuyor. Arayüzün tasarımı ise her yaşta çocuğun rahatlıkla kullanabileceği ve kulanırken keyif alacağı şekilde yapılmış. Tüm menüler olabildiğince sade ve basit.
Ebeveyn denetim seçenekleri de sunan YouTube Kids, video izlemeye meraklı çocuğunuz varsa kesinlikle iPhone ve iPad’inize indirmeniz gereken bir uygulamadır.