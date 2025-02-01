YouTube Kids, çocuklar için özel içerikler sunan YouTube uygulamasıdır.

Erkan Calp - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

YouTube Kids, Google’ın popüler video paylaşım sitesi YouTube’un çocuklar için uyarlanan versiyonu desem sanırım yanlış olmayacaktır. Android telefon ve tabletlere ücretsiz indirilebilen resmi YouTube Kids uygulaması küçük yaşta çocuklara özel içerikleri ücretsiz olarak sunuyor ve arayüzü de çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış oldukça basit, sade ve modern.

YouTube uygulaması dünya genelinde en çok kullanılan video paylaşım sitesi olduğundan her yaşta insan bu devasa platforma katkı sağlıyor. Hemen her türde içeriğe rastlamak mümkün olduğundan özellikle çocuklar için tehlike oluşturan bir platform.

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Tabii ki güvenli moda geçiş yaparak zararlı içeriklerin çıkmasını ve izlenmesini engellemeniz mümkün. Ancak bu seçeneğin etkinleştirilmesi sonrasında da çocuklar için uygun olmayan videolar çıkabiliyor. Tam bu noktada önerebileceğim Google’ın yeni mobil uygulaması YouTube Kids, her yaşta çocuğa özel video, kanal ve çalma listeleri sunuyor ve çocuğunuz hiçbir zararlı videoya takılmadan YouTube’da gezinmenin keyfini sürebiliyor.

Susam Sokağı, Thomas ve Arkadaşlar, TuTiTu gibi çocukların sevecekleri farklı türde içerikleri çocukların yaşlarına göre analiz ederek sunan YouTube Kids’in en beğendiğim özelliği de ebeveyn denetimi oldu. Bu seçenek sayesinde çocuğunuzun ulaşacağı videoları kısıtlayabiliyor ve zaman sınırlaması koyabiliyorsunuz.

Siz de Youtube Kids indirin ve Android cihazlarınızda çocuklar için uyarlanan Youtube'u keşfedin!